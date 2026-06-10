Congo-Kinshasa: Le pouvoir législatif balise la voie vers une révision constitutionnelle via le référendum

La trajectoire vers une profonde refonte des institutions s'accélère en République démocratique du Congo. Moins de deux ans avant le terme théorique du second et dernier mandat du président Félix Tshisekedi, la chambre basse du Parlement a franchi une étape décisive. L’adoption massive d'une proposition de loi encadrant le recours aux consultations référendaires offre désormais à la majorité présidentielle l'outil juridique indispensable pour initier un changement de Constitution, au grand dam d'une opposition politique qui dénonce une stratégie de maintien au pouvoir.

Le processus législatif a été mené au pas de charge dans la capitale congolaise. Le mardi 9 juin 2026, l’Assemblée nationale a officiellement validé la proposition de loi portant sur l'organisation et le déroulement du référendum. Bénéficiant d'une configuration politique où l'Union sacrée (la coalition gouvernementale) contrôle près de 90 % des sièges, le texte a été adopté à une écrasante majorité, recueillant 348 votes favorables, contre seulement 2 avis opposés et une abstention.

Ce vote s'est déroulé dans un contexte de boycott parlementaire total. Les députés du principal bloc de l'opposition avaient en effet suspendu leur participation aux séances plénières depuis plusieurs semaines pour protester contre ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire. D'après les correspondances de terrain publiées par la rédaction de RFI, cette nouvelle législation octroie des prérogatives élargies au chef de l’État. Félix Tshisekedi dispose désormais du pouvoir discrétionnaire d’évaluer l’opportunité de consulter le corps électoral par voie référendaire. Il lui appartiendra également de nommer une commission technique restreinte investie de la mission de rédiger l'avant-projet de texte constitutionnel.

Le texte initial a toutefois subi des modifications notables lors des débats en commission avant son vote final. À l'origine, le projet stipulait que la future Assemblée constituante, l'organe chargé de valider les réformes avant le vote populaire, serait exclusivement composée des députés nationaux et des sénateurs.

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Pour parer aux critiques d'un texte taillé sur mesure par le pouvoir centralisé de Kinshasa, la représentation a été élargie de manière pyramidale. Siégeront ainsi au sein de cette constituante les députés provinciaux, les gouverneurs de province ainsi que les conseillers municipaux. Si l'Assemblée nationale justifie cette ouverture par la volonté d'inclure les élus locaux de tous les échelons du territoire, plusieurs analystes financiers redoutent déjà le poids budgétaire colossal que représentera le fonctionnement d'une telle structure pour les finances publiques de l'État. Le projet de loi a été immédiatement transmis au Sénat pour une seconde lecture réglementaire.

Cette accélération de l'agenda législatif ravive les tensions politiques dans un pays dont la Constitution actuelle n'affiche que vingt ans d'existence. L'opposition congolaise et plusieurs organisations de la société civile accusent ouvertement Félix Tshisekedi de vouloir réinitialiser le compteur des mandats présidentiels.

Bien que l'actuelle loi fondamentale interdise formellement d'exercer plus de deux mandats consécutifs, l'adoption d'une toute nouvelle Constitution par référendum permettrait juridiquement d'annuler les mandats précédents, ouvrant la voie à une nouvelle candidature du président sortant au-delà de l'échéance de 2028. Le camp présidentiel se défend de toute manœuvre personnelle, arguant que l'actuelle Constitution, rédigée au sortir de la guerre civile, comporte des lourdeurs institutionnelles inadaptées aux réalités socio-économiques contemporaines de la RDC.