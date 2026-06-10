Somalie: L'arbitre Omar Artan accueilli en héros après son refus d'entrée aux États-Unis

L’arbitre somalien Omar Artan a été accueilli en héros à son retour à l’aéroport de Mogadiscio, après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire américain malgré la délivrance préalable d’un visa.

Selon Africanews, des centaines de supporters, accompagnés de responsables gouvernementaux, se sont rassemblés pour lui témoigner leur soutien. Omar Artan aurait pu devenir le premier arbitre somalien à officier lors d’une Coupe du monde, un accomplissement qui aurait marqué une étape importante pour le football somalien.

D’après la même source, celui qui a été désigné meilleur arbitre africain en 2025 affirme ne pas être affecté par la décision de l’administration du président Donald Trump. Il reste tourné vers ses objectifs futurs, notamment la Coupe du monde 2030.

Profitant de son retour au pays, Omar Artan a remercié le peuple somalien ainsi que les autorités pour leur soutien. Il a également salué l’accompagnement de la FIFA tout au long de cette épreuve.

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« Ce qu’ils ont exprimé ne représente qu’une infime partie des efforts qu’ils ont déployés en coulisses. La FIFA m’a également beaucoup soutenu, m’a accompagné et a suivi mon parcours jusqu’à mon arrivée ici. Je vous promets, si Dieu le veut, que je serai présent à la prochaine édition. Je veux que le public somalien trouve du réconfort dans ces paroles et garde confiance. C’est à nous tous de défendre le nom de la Somalie. La Somalie nous appartient, qu’elle soit en mauvaise ou en bonne posture », a-t-il déclaré.

Les autorités américaines ont justifié ce refus d’entrée par des « raisons liées à la vérification de ses antécédents ». Cette décision intervient alors que l’arbitre disposait d’un visa valide pour se rendre aux États-Unis.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de durcissement de la politique migratoire américaine. La Somalie figure en effet parmi une quarantaine de pays visés par de nouvelles restrictions de voyage mises en place par l’administration Trump depuis 2025, dans le cadre du renforcement des contrôles liés à l’immigration et à la sécurité.