Mali: RSF dénonce des «arrestations arbitraires» et l'«instrumentalisation» de la loi sur la cybercriminalité

Au Mali, après le placement sous mandat de dépôt des journalistes Chahana Takiou, lundi 8, et Abdrahamane Keita, mardi 9 juin, l'association Reporters sans frontières dénonce des « arrestations arbitraires ».

Chahana Takiou, le directeur du journal 22 Septembre, avait critiqué lors d'un forum sur les médias le non-respect du droit de la presse par la justice malienne. Abdrahamane Keita, le directeur du journal Le Témoin, avait déploré lors d'un débat télévisé que Kidal soit actuellement administrée par le Jnim - le groupe jihadiste, lié à al-Qaïda -, et les indépendantistes du FLA contrôlent effectivement Kidal depuis le 25 avril. L'armée et les représentants de l'État malien ne sont plus présents à Kidal depuis cette date.

Les deux journalistes attendent désormais d'être jugés par le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité, dont RSF dénonce l'« instrumentalisation ».

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Ces arrestations sont des arrestations arbitraires, accuse Sadibou Marong, le directeur du bureau régional de Reporters sans frontières pour l'Afrique de l'Ouest. D'abord sur les charges présumées : « atteinte au crédit de l'État », « délit à caractère régionaliste, tout cela sous le coup de la loi sur la cybercriminalité, ce sont des charges qui constituent une nouvelle illustration du climat très grave dans lequel se trouvent les reporters au Mali. Le pays a perdu vingt-deux places en six ans de Transition au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, passant de la 99e à la 121e place. »

« Pourtant c'est un pays qui a été, bien avant l'arrivée des militaires, un pays de forte tradition médiatique, poursuit le directeur de RSF pour l'Afrique de l'Ouest, mais depuis pratiquement six ans, il connaît des violations de la liberté de la presse de tous ordres : la presse internationale suspendue, la presse locale forcée au silence ou au traitement "patriotique" de l'information, cette loi sur la cybercriminalité qui est instrumentalisée pour maintenir des journalistes en prison... »

Sadibou Marong interpelle donc les autorités maliennes de transition : « Nous appelons les autorités à libérer les journalistes détenus et à mettre fin à toute cette pression croissante infligée aux professionnels des médias. Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes. L'enjeu fondamental, c'est le droit à l'information et à la liberté d'expression d'une manière générale. »