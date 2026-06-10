Afrique Centrale: Face à Ebola, une réunion de concertation d'urgence des ministres de la Santé de la Cemac

Les pays de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (Cemac) sont préoccupés face à la propagation de l'épidémie Ebola, dont l'épicentre est en Ituri dans l'est de la RDC. Si aucun cas n'est recensé dans ces pays, les ministres de la Santé de cet espace ont tenu une réunion de concertation d'urgence mardi 9 juin. Ils ont pris quelques décisions.

Dans une déclaration commune, les ministres de la Santé de la Cemac ont notamment décidé de « mobiliser les ressources financières et mettre en place le Fonds d'urgence communautaire pour l'exécution des plans de contingence ». Le montant de ce fonds n'est pas connu, mais il doit permettre d'acheter des médicaments en cas d'apparition de la maladie.

Ebola se trouve encore loin des frontières de la Cemac, l'heure est donc aux mesures préventives. « Des dispositions sont prises pour la prévention ; qu'il y ait une traçabilité effective, si jamais il y a des cas suspects qui rentrent. Et des dispositions de prise en charge, que ce soit pour des cas suspects ou des cas avérés, pour protéger des populations de notre sous-région », explique Fulgence Likassi Bokamba, le commissaire chargé de l'éducation, de la recherche et du développement social.

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Parmi les mesures, le renforcement des contrôles aux frontières, avec l'application stricte de gel hydroalcoolique et la prise obligatoire de la température pour les personnes entrant en zone Cemac. Les pays de la communauté économique n'ont pas encore enregistré de cas. La dernière épidémie d'Ebola au Congo-Brazzaville remonte à 2005.