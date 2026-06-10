Afrique du Sud: Douze personnes tuées par balles par des hommes armés près de Johannesburg

En Afrique du Sud, douze personnes ont été tuées le mardi 9 juin dans la soirée dans un bidonville de l'est de Johannesburg. Neuf hommes et trois femmes ont perdu la vie dans une fusillade dont on ne connaît pas le mobile pour le moment, dix personnes sont également blessées.

La fusillade a eu lieu mardi 9 juin peu après 23h (21h TU) lorsqu'une dizaine d'individus armés se sont rendus en voiture dans le quartier et ont attaqué le bidonville, a expliqué une porte-parole de la police, la colonelle Dimakatso Nevhuhulwi. « Les suspects seraient entrés dans le bidonville par ses deux entrées et auraient parcouru la zone, ouvrant le feu sur des habitants et des membres de la communauté à plusieurs endroits avant de prendre la fuite à bord du même véhicule », a-t-elle indiqué.

L'attaque a eu lieu dans le quartier informel de Cleveland, à environ six kilomètres à l'est du centre-ville de Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Ces attaquants connaissaient bien le terrain et le bidonville, a affirmé Tommy Mthombeni, le chef régional de la police, qui les a qualifiés d'« insensés, de cruels et, d'une certaine façon, de barbares ».

Une enquête en cours

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Aucune arrestation n'a pour l'instant eu lieu et l'enquête se poursuit, alors que les autorités ont fini d'évacuer sur des civières les corps retrouvés dans différentes petites ruelles et passages de ce quartier informel. Les habitants, encore sous le choc, observent depuis ce matin les allées et venues, à l'entrée de leur cabane de tôle, explique notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès.

Les lieux sont connus pour abriter des mineurs illégaux, qui exploitent, sous terre, d'anciens filons d'or. Le mobile n'est cependant pas établi pour l'instant, mais les enquêteurs n'excluent pas que le crime soit lié à ces activités.

Le chef régional de la police a par ailleurs indiqué que ses officiers avaient déjà découvert des armes et un millier de munitions dans les environs, lors d'une opération menée il y a trois semaines.