Sénégal: Les lions de la teranga humiliés aux USA ? La fédération répond

Après la diffusion virale d'une vidéo montrant les joueurs sénégalais contrôlés sur le tarmac d'un aéroport américain, la Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué depuis San Antonio pour rétablir les faits sans totalement éteindre le débat.

La vidéo a fait le tour de l'Afrique en quelques heures.

Des joueurs en survêtement. Un tarmac américain. Des agents de sécurité. Un contrôle qui ne ressemble pas à ce qu'on voit habituellement pour une délégation sportive internationale.

Les réseaux sociaux se sont embrasés. Les commentaires ont fusé. Le mot "humiliation" est apparu. Puis "traitement de faveur à l'envers". Puis "deux poids deux mesures".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Lions de la Teranga engagés dans la Coupe du monde 2026, organisée sur le sol américain venaient involontairement d'allumer un débat qui dépasse largement le football.

Mardi, la Fédération sénégalaise de football a décidé de parler.

La vérité est-elle aussi simple qu'elle le prétend ?

Mondial 2026 : la FSF sort du silence sur la vidéo virale du tarmac de Raleigh

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué officiel mardi depuis San Antonio, au Texas, pour apporter des précisions sur une vidéo devenue virale montrant des joueurs et membres du staff des Lions de la Teranga faire l'objet d'un contrôle de sécurité sur le tarmac d'un aéroport américain.

Ce que montrait la vidéo

Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux depuis le week-end, montraient la délégation sénégalaise soumise à un contrôle de sécurité inhabituellement visible non pas dans un terminal ou une salle d'embarquement, mais directement sur le tarmac, à l'air libre, au pied d'un avion.

Pour une large partie de l'opinion publique africaine et francophone, la scène a immédiatement évoqué un traitement disproportionné, voire humiliant, pour une sélection nationale participant à l'une des plus grandes compétitions sportives de la planète. L'indignation a été rapide, massive, et très chargée symboliquement.

La version de la FSF : logistique, pas humiliation

Dans son communiqué, la FSF a tenu à rectifier plusieurs points.

Premièrement, la localisation et le moment : contrairement à ce qui circulait, le contrôle ne s'est pas déroulé à l'arrivée de l'équipe à San Antonio, mais au départ de l'aéroport de Raleigh, en Caroline du Nord, le dimanche 7 juin, avant l'embarquement sur un vol privé.

Deuxièmement, la logique du dispositif : selon la fédération, dans le cadre de l'organisation logistique du déplacement, la délégation a été conduite directement depuis son hôtel jusqu'au tarmac. Ce protocole présenté comme une mesure d'optimisation a permis d'éviter le transit par les zones habituelles de l'aérogare et les salles d'embarquement.

"Cette mesure visait essentiellement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio", précise le communiqué.

La FSF affirme que la procédure s'est déroulée "dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur" et qu'aucun incident particulier n'a été signalé. Le vol, indique-t-elle, "s'est déroulé dans d'excellentes conditions".

Ce que le communiqué ne dissout pas

La mise au point de la FSF apporte des éléments de contexte importants. Elle répond à plusieurs inexactitudes qui circulaient dans les commentaires.

Mais elle ne clôt pas totalement le débat.

La question qui persiste, formulée par de nombreux observateurs : pourquoi des contrôles de sécurité habituellement réalisés dans des espaces fermés et discrets ont-ils eu lieu en plein air, sur le tarmac, devant des caméras et dans une exposition maximale ? Et cette procédure aurait-elle été identique pour une sélection européenne ou nord-américaine dans les mêmes circonstances ?

Ces questions qui touchent à des perceptions profondes sur le traitement réservé aux délégations africaines dans les compétitions internationales organisées en Occident ne trouvent pas de réponse dans le communiqué de la FSF.

Un contexte mondial à fort enjeu symbolique

La Coupe du monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet dans un format élargi à 48 nations, est la première édition de cette envergure. Pour les sélections africaines, elle représente une opportunité historique : le continent a obtenu neuf places, contre cinq précédemment.

Le Sénégal, champion d'Afrique, figure parmi les équipes africaines les plus attendues. Toute image qui pourrait entacher sa préparation ou sa dignité institutionnelle est vécue comme une atteinte symbolique au-delà du football.

C'est dans ce contexte que la vidéo a circulé aussi vite et provoqué des réactions aussi vives.

La FSF a choisi la transparence institutionnelle

En publiant ce communiqué depuis San Antonio et non depuis Dakar, après un silence prolongé la FSF a fait le choix d'une réponse rapide et délocalisée, depuis le terrain même de la compétition. C'est un signal de professionnalisme institutionnel.

La polémique n'a vraisemblablement pas altéré la préparation sportive des Lions. La fédération assure que tout s'est bien passé.

Reste à voir si l'explication suffira à apaiser une opinion publique africaine particulièrement vigilante sur ces questions, dans un contexte mondial où le regard porté sur les délégations du continent est un enjeu politique autant que sportif.