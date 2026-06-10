Ile Maurice: Colère et émotion lors de la reconstitution des faits

Une vive émotion régnait aux Salines ce mercredi 10 juin lors de la reconstitution des faits dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Prageena Jootun, âgée de 23 ans et aussi connu comme Sneha, survenu le 7 juin.

Une foule en colère s'était massée aux abords du cimetière Gebert, situé en face du domicile du principal suspect, Mavin Changea, aussi connu comme Pravish et ex-compagnon de la victime, où les enquêteurs ont procédé à plusieurs vérifications.

Parmi les personnes présentes figurait Renuka, la mère de la jeune victime, accompagnée de proches. Profondément bouleversée, elle a laissé éclater sa colère à la vue du suspect, accusé d'avoir ôté la vie à sa fille de manière particulièrement violente. Selon Renuka, plusieurs riverains ainsi que des employés du cimetière lui ont confié avoir entendu les cris de détresse de sa fille le jour du drame. «Kouma tousa dimounn-la inn tann mo zanfan kriye? Mama kriminel-la pann tann li?», a-t-elle lancé, la voix chargée d'émotion.

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La mère de famille affirme également qu'elle s'était rendue au domicile du suspect après avoir reçu un appel inquiétant d'une amie de sa fille. Accompagnée de policiers, elle aurait tenté d'accéder à l'appartement, mais soutient avoir été empêchée par des proches du jeune homme.

Selon les informations recueillies par les enquêteurs, après les faits, le suspect aurait quitté les lieux avant de se rendre chez un marchand de dhol puri de la région. Apprenant qu'il était recherché par la police, il se serait ensuite réfugié dans un terrain en friche, où il aurait été retrouvé armé d'un sabre avant d'être interpellé.

Pour rappel, Sneha a été mortellement agressée vendredi dernier aux Salines. L'autopsie a révélé qu'elle avait reçu 22 blessures causées par une arme blanche. Arrêté peu après les faits, le suspect est passé aux aveux lors de son interrogatoire, reconnaissant être l'auteur de l'agression mortelle. La reconstitution organisée ce mercredi visait à permettre aux enquêteurs de retracer avec précision le déroulement des événements et de consolider les éléments de preuve dans cette affaire qui continue de susciter une profonde indignation.