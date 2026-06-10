Ile Maurice: Hommage à Vincent Ah-Chuen - L'industrie perd un de ses piliers

C'est avec une profonde tristesse que le monde des affaires mauricien a appris la disparition de Vincent Ah-Chuen, Managing Director du groupe ABC, survenue ce mercredi 10 juin à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie.

Figure hautement respectée et emblématique de l'économie nationale, il laisse l'empreinte indélébile d'un bâtisseur visionnaire dont le parcours fut guidé par l'audace, la foi et le sens du devoir.

Fils de Sir J.E. Moilin Ah-Chuen, Vincent Ah-Chuen a fait évoluer le petit commerce familial, connu sous le nom de «la boutique ABC» pour Aux Bonnes Choses ou Au Bazar Central en un conglomérat diversifié de plus de 1 400 collaborateurs, aujourd'hui classé parmi les 15 plus grands groupes mauriciens. Visionnaire et stratège, il a accompagné les grandes transformations économiques de l'île Maurice à travers plusieurs réalisations majeures.

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L'innovation alimentaire et l'attachement aux traditions : fondateur en 1982 d'Oriental Foods, spécialisée dans la fabrication traditionnelle de sauce de soja, il a également orchestré le succès de la distribution des marques Yeo's mais aussi des nouilles instantanées Apollo, devenues une référence populaire à Maurice. Plus récemment, il s'était tourné vers l'économie bleue à travers un projet pionnier de transformation d'algues axé sur l'autonomie alimentaire, récompensé par La Turbine et l'ambassade de France à Maurice.

Dès les années 1980, conscient du rôle stratégique de Maurice dans le fret et de l'importance de son ouverture sur le monde, il a cofondé et développé le pôle shipping et logistique du groupe ABC avec SpeedFreight et Union Shipping. Ces activités sont ensuite devenues de véritables moteurs de croissance et des leviers majeurs de diversification pour le Groupe.

Quelques années plus tard, il lance le groupe dans le secteur automobile en obtenant la distribution de la marque Nissan. Ce succès durable permettra au Groupe de développer plusieurs concessions automobiles, ainsi que le montage de bus et la distribution de camions, posant ainsi les bases solides d'ABC Automobile. Son esprit d'innovation s'illustre également lors de l'organisation historique du premier atterrissage du Concorde à Maurice, avec à son bord l'équipe du Paris Saint-Germain et son président Michel Denisot.

Sa vision stratégique contribua également au développement du secteur offshore mauricien et au rayonnement d'institutions financières majeures telles que Mauritius Union Assurance, ABC Finance devenu ensuite ABC Banking, au sein desquelles il apporta son expérience, sa rigueur et sa capacité d'anticipation.

Homme de consensus et de réseaux, Vincent Ah-Chuen a mis son immense expérience au service du rayonnement collectif. Il a présidé avec distinction la Chinese Chamber of Commerce.