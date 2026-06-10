Ile Maurice: La formation en soins préhospitaliers officiellement lancée

Dans l'imaginaire collectif, le policier est celui qui sécurise une scène d'accident, rétablit l'ordre ou mène une enquête. Pourtant, dans les premières minutes qui suivent un drame, il est souvent confronté à une autre réalité : celle d'une victime qui lutte pour survivre avant même l'arrivée des secours médicaux.

C'est à cette frontière entre sécurité publique et assistance à la personne que la Mauritius Police Force entend désormais renforcer ses compétences.

Le mardi 2 juin, une nouvelle étape a été franchie avec le lancement officiel du programme de formation menant au National Certificate Level 5 in Pre-Hospital Emergency Care for Police Officers, une formation spécialisée qui s'étendra sur une période d'un an. Organisée en partenariat avec le Mauritius Institute of Health (MIH), cette initiative vise à doter une première cohorte de 30 policiers des connaissances et des compétences nécessaires pour intervenir efficacement lors d'urgences médicales.

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La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, de la directrice exécutive par intérim du MIH, la Dr J. Ramburn, du Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, de la directrice des services d'urgence du ministère de la Santé, le Dr Pritty Bossoondoyal, ainsi que de plusieurs officiers supérieurs de la force policière et des futurs participants au programme.

Dans son allocution, le commissaire de police a rappelé que les policiers figurent très souvent parmi les premiers intervenants lors d'accidents de la route, de violences domestiques ou d'autres situations critiques. Dans ces instants où chaque seconde compte, la capacité à administrer les premiers soins peut parfois faire la différence entre la vie et la mort. Il a décrit cette formation comme un investissement stratégique destiné à renforcer la protection de la population mauricienne et à améliorer la qualité de la réponse d'urgence sur le terrain.

Le projet ne date pas d'hier. Les besoins en personnel policier formé aux soins préhospitaliers avaient été identifiés depuis 2020 au sein des différentes divisions de la force policière.

Après plusieurs reports liés à des contraintes budgétaires et administratives, le programme a finalement pris forme grâce à la collaboration entre la police, le ministère de la Santé et le MIH. La signature d'un protocole d'accord, le 17 avril, a consacré cette volonté commune de rapprocher davantage les secteurs de la sécurité et de la santé publique.

Prenant également la parole, le Dr Sudesh Kumar Gungadin a retracé le long parcours ayant conduit à la concrétisation du projet qu'il a toujours voulu introduire pour la force policière. Il a souligné que les policiers sont régulièrement appelés à intervenir dans des circonstances où ils deviennent, bien avant les équipes du SAMU, les premiers témoins de blessures graves ou de détresses vitales. Selon lui, la mission du policier moderne ne se limite plus à l'application de la loi ; elle englobe aussi l'assistance immédiate aux personnes en danger.

Durant 12 mois, les participants alterneront enseignements théoriques, exercices pratiques et stages en milieu hospitalier. À l'issue de cette formation, ils obtiendront un certificat en soins préhospitaliers d'urgence. Au-delà du diplôme, les autorités espèrent voir émerger une nouvelle génération de policiers capables d'intervenir non seulement pour protéger, mais aussi pour sauver des vies, au moment où chaque geste peut devenir décisif.