Ile Maurice: Il incendie la maison de sa mère après une demande d'argent refusée

Une habitante de Solitude, âgée de 69 ans, a vécu une matinée particulièrement éprouvante, le mardi 9 juin, lorsqu'elle a appris qu'une maison dont elle est propriétaire à Hermitage Road, Camp-Fouquereaux, Phoenix, était la proie des flammes.

Son fils de 39 ans, qui aurait lui-même provoqué l'incendie, a été arrêté peu après par la police de Phoenix et placé en détention. Il a comparu devant la justice aujourd'hui.

La retraitée a reçu un premier appel téléphonique de son fils vers 6 heures du matin. Ce dernier aurait alors proféré des menaces si elle ne lui remettait pas de l'argent. Quelques minutes plus tard, vers 6 h 52, il l'aurait rappelée pour lui annoncer qu'il mettait le feu à la maison. Alarmée, la sexagénaire a immédiatement contacté un voisin de la propriété, qui lui a confirmé qu'un incendie s'était déclaré et qu'une importante fumée s'échappait du bâtiment.

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Vers 9 heures, la propriétaire s'est rendue sur place. À son arrivée, elle a constaté les dégâts causés par le sinistre. Entre-temps, des voisins étaient parvenus à maîtriser les flammes avant qu'elles ne se propagent davantage. Toujours selon sa déposition, son fils se trouvait sur les lieux et lui aurait déclaré avoir volontairement incendié la véranda et le salon de la maison. Plusieurs meubles et rideaux ont été endommagés et les pertes sont estimées à environ Rs 200 000.