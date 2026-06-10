Congo-Kinshasa: Plusieurs avenues du quartier 11 à Ndjili privées d'électricité

Depuis près d'un mois, ce mercredi 10 juin, plusieurs avenues du quartier 11 dans la commune de Ndjili (Kinshasa) sont plongées dans l'obscurité. Cette pénurie d'électricité perturbe la vie des habitants, désormais contraints de vivre entre insécurité et réajustement des coûts de leurs budgets ménagers. Selon les constats de notre reporter, ce sont les avenues Bakwanga, Zamba et Mbuku qui sont les plus touchées par cette situation.

D'après les témoignages des habitants, plusieurs d'entre eux peinent aujourd'hui à conserver leurs aliments au frais faute d'électricité. Ils expliquent être contraints de faire le marché chaque jour afin d'avoir au moins des aliments frais, et plutôt bien conservés. Par ailleurs, cette situation perturbe les budgets de plusieurs familles ayant déjà des problèmes de revenus.

Ils renseignent également que, depuis la coupure, leur quartier connaît une hausse du taux d'insécurité. Les riverains racontent qu'à la tombée de la nuit, certains individus se faufilent dans des ruelles peu éclairées et attendent les passants pour les agresser et voler leurs biens.

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« La vie est devenue très difficile. Les aliments se gâtent et nous devons chercher où recharger nos téléphones. Parfois, le soir, il y a des jeunes qui nous attendent dans les coins pour nous voler nos affaires », déplore un habitant de ce quartier.

Les petits commerçants, quant à eux, enregistrent des pertes importantes depuis le début de cette pénurie. Ils expliquent être contraints de jeter certaines marchandises, destinées à une conservation au froid, qui ne sont plus propres à la consommation.

« Avant, il y avait du délestage, mais quand même, on arrivait à garder nos marchandises. Mais aujourd'hui, sans électricité, nous perdons nos marchandises. Nous ne gagnons presque rien, et c'est vraiment difficile pour nous », déclare un commerçant de vivres frais de l'avenue Zamba.

La Société nationale d'électricité (SNEL) de Ndjili évoque des travaux de remplacement de câbles électriques au niveau de ses centrales. Face à la situation, elle appelle les habitants à patienter le temps du rétablissement de l'électricité.