Congo-Kinshasa: Un premier patient guéri d'Ebola quitte le centre de traitement à Butembo

10 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un homme a guéri de la maladie à virus Ebola à Butembo, dans la province du Nord-Kivu. Le patient a quitté le Centre de traitement Ebola (CTE) de Ngothe le lundi 8 juin.

L'homme avait été admis dans cette structure sanitaire après avoir contracté le virus lors d'un séjour à Bunia, dans la province de l'Ituri.

À sa sortie, les autorités médicales lui ont remis un brevet de décharge pour lui permettre de regagner sa communauté. Ce document s'accompagne de plusieurs recommandations. Le patient guéri doit poursuivre un suivi médical post-guérison, conformément aux directives nationales. Il doit également respecter les mesures de prévention et de santé publique, et participer à la sensibilisation communautaire sur la maladie.

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