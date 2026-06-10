Ile Maurice: Mahen Gondeea annonce la création d'un «Trust Fund»

Le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, a annoncé la création d'un Trust Fund, rattaché au Bureau du Premier ministre, afin de superviser la gestion du Ganga Talao et d'améliorer la transparence administrative. L'annonce a été faite lundi à Grand-Bassin, lors d'une visite destinée à évaluer l'état actuel du sanctuaire et à identifier les zones nécessitant une protection renforcée. En partenariat avec le National Heritage Fund, le ministère élabore les premières directives complètes pour la gestion et la préservation de ce sanctuaire spirituel, classé site du patrimoine national depuis 2023.

Mahen Gondeea et la junior minister Véronique Leu-Govind se sont rendus à Grand-Bassin avec trois objectifs : identifier les zones sensibles du sanctuaire, examiner la réglementation en vigueur et évaluer les mesures visant à protéger son importance spirituelle, son patrimoine culturel et son intégrité environnementale.

Le ministre a souligné que cette initiative répond aux préoccupations croissantes du public concernant les activités menées au sein du sanctuaire et témoigne de l'engagement du gouvernement à en préserver le caractère sacré pour les fidèles, les visiteurs et les générations futures. Le gouvernement étudie par ailleurs la possibilité d'installer des points de contrôle sur le site afin de renforcer sa protection.

Des consultations approfondies ont déjà été menées auprès des parties prenantes et des organisations religieuses. L'un des principaux objectifs de la visite était de vérifier la conformité des baux des temples avec la réglementation en vigueur. Le ministre a également réaffirmé que seuls les prêtres agréés sont autorisés à célébrer des cérémonies et à prononcer des prières sur le site.

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Reconnaissant la nécessité de mieux informer les visiteurs, Mahen Gondeea a insisté sur le renforcement du code de conduite et sur l'importance d'une collaboration entre son ministère et celui du Tourisme, afin de garantir le respect des normes en vigueur dans les lieux de culte.

La junior minister Véronique Leu-Govind a, quant à elle, appelé Mauriciens et touristes à respecter ce code de conduite et plaidé pour l'implication des voyagistes dans des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir un comportement respectueux sur ce site sacré.