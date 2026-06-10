Ile Maurice: La deuxième édition consacre 71 projets portés par 58 collèges

Lancée sous l'égide de la présidence de la République, la compétition Learn-AI School Challenge a tenu sa cérémonie de remise des prix le 3 juin, à la Shri Atal Bihari Vajpayee Tower, à Ébène, en présence du président de la République, Dharam Gokhool, et du vice-président, Robert Hungley. Pour cette deuxième édition, l'initiative a élargi son périmètre en intégrant deux catégories distinctes (Grade 10 et Grade 12) et en étendant la participation jusqu'à Rodrigues.

Au total, 58 collèges répartis dans les cinq zones éducatives ont soumis 71 projets, contre une seule catégorie lors de l'édition inaugurale. En Grade 10, 30 établissements ont présenté 37 projets, et en Grade 12, 28 collèges en ont présenté 34, couvrant des thématiques aussi variées que le tourisme, l'optimisation énergétique, l'agriculture, la cybersécurité, l'éducation ou encore l'efficience des services publics.

En Grade 10, le premier prix a été décerné à la Sodnac State Secondary School (SSS) pour EduBot: Bridging the Grade 7 Academic Transition in Mauritius, un projet qui explore l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner la transition scolaire des élèves de Grade 7. Le Sookdeo Bissoondoyal State College a décroché le titre de First Runner-Up avec BabaSpeak AI - Your Speaking Friend, tandis que le collège St-Andrews s'est classé Second Runner-Up avec The Light.

En Grade 12, le London College a remporté le premier prix pour Public Service Efficiency: Reducing Waiting Time in the Mauritius Public Service Sector. La Sodnac SSS, déjà lauréat de la catégorie Grade 10, a décroché la première place de Runner-Up dans la catégorie Financial Literacy and Inclusion. La Forest Side SSS Girls a complété le podium avec Smart Education - Odyssey.

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Fait notable de cette édition : la participation pour la première fois d'un établissement rodriguais. L'équipe du collège André Lélio Roussety Songes, baptisée The Limitless Legends Team, a reçu le prix spécial du jury pour son projet consacré à l'accès aux soins de santé à Rodrigues, proposant des solutions fondées sur l'intelligence artificielle pour pallier le manque de spécialistes et les délais de prise en charge sur l'île.

Les projets ont été évalués par un jury composé de six membres issus du monde universitaire et du secteur public : Sameerchand Pudaruth (Université de Maurice), Sanjeev Kumar Cowlessur (Université des Mascareignes), Vinaye Armoogum (University of Technology), Hemraj Ramsurrun (Rajiv Gandhi Science Centre), Kavita Purmessur et Ashvini Fowdur-Parboteeah (ministère de l'Éducation et des ressources humaines).

Dans son discours, Dharam Gokhool a souligné que l'initiative, née comme une «expérience nationale innovante», était en train de devenir un véritable mouvement au sein de la jeunesse mauricienne. En inscrivant la compétition dans le cadre du Mauritius Digital Transformation Blueprint 2025-2029, il a plaidé pour que la culture de l'intelligence artificielle s'enracine durablement dans le système éducatif, soulignant que «l'inégalité numérique ne doit pas devenir la nouvelle inégalité scolaire».

Le président de la République a également appelé à renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé afin de pérenniser et d'étendre l'initiative au-delà de la présidence.