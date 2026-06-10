Ile Maurice: Journée internationale du jeu | Les échecs - La discipline de réfléchir coup par coup

Chaque année, le 11 juin, la Journée internationale du jeu est célébrée. C'est l'occasion de rappeler que jouer n'est pas seulement un moment de plaisir, mais aussi une manière essentielle d'apprendre et de se développer. Parmi les nombreux jeux existants, les échecs occupent une place particulière grâce à leurs apports sur le plan intellectuel.

Les échecs se jouent sur un plateau composé de cases noires et blanches. Deux joueurs s'affrontent en déplaçant différentes pièces : le roi, la reine, les tours, les fous, les cavaliers et les pions. Chaque pièce possède ses propres règles de déplacement, ce qui rend chaque partie unique et stratégique.

Dans une partie, il ne suffit pas de réfléchir à un seul coup. Il faut anticiper les actions de l'adversaire et envisager plusieurs possibilités. Cela développe la logique, la mémoire et la capacité d'analyse.

Les échecs enseignent aussi la persévérance. Perdre fait partie de l'apprentissage et chaque erreur permet de progresser. Même les joueurs expérimentés continuent à s'améliorer au fil du temps.

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Ce jeu peut être pratiqué à la maison ou en ligne, entre amis, en famille ou avec des enseignants. Quelle que soit l'expérience du joueur, chaque partie contribue à progresser et à renforcer la confiance en soi.

Le savais-tu?

Les échecs sont un jeu très ancien. Ils n'ont pas été inventés par une seule personne. Ils sont nés en Inde, il y a plus de 1 500 ans. À cette époque, on jouait à un jeu appelé Chaturanga, qui ressemblait déjà aux échecs, avec des pièces représentant des soldats, des chevaux et d'autres éléments d'une armée.

Le jeu a ensuite voyagé à travers plusieurs pays. Il est arrivé en Perse (l'actuel Iran), où il a été légèrement modifié et renommé. Il est ensuite passé dans les pays arabes, puis en Europe. En Europe, les règles ont encore évolué. La reine est devenue beaucoup plus puissante, ce qui a rendu le jeu plus rapide et plus dynamique.