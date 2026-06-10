Ile Maurice: Quand la classe moyenne suffoque, l'économie manque d'air

La classe moyenne se trouve aujourd'hui au coeur d'un paradoxe économique. Elle soutient une grande partie de la consommation intérieure et de l'activité du pays. Pourtant, c'est aussi la catégorie sociale qui ressent le plus fortement la pression du coût de la vie, l'érosion du pouvoir d'achat et la montée de l'endettement.

Cet enjeu dépasse largement la seule question sociale : si la classe moyenne se fragilise durablement, c'est l'ensemble de la croissance domestique qui risque de ralentir.

La classe moyenne est généralement associée aux ménages dont les revenus mensuels se situent entre Rs 50 000 et Rs 120 000. Mais cette catégorie est loin d'être homogène. Elle regroupe aussi bien des ménages financièrement vulnérables que ceux disposant d'une relative stabilité économique.

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On peut distinguer trois segments : la classe moyenne inférieure (Rs 50 000 à Rs 70 000), la classe moyenne intermédiaire (Rs 70 000 à Rs 100 000) et la classe moyenne supérieure (plus de Rs 100 000). Ce qui les rassemble n'est pas seulement leur niveau de revenu, mais surtout leur rôle économique. Ces ménages investissent dans le logement, financent l'éducation de leurs enfants, achètent des véhicules, consomment des biens et services et soutiennent l'activité de nombreux secteurs. Autrement dit, la classe moyenne ne participe pas simplement à l'économie, elle la fait fonctionner.

Cette réalité apparaît clairement lorsqu'on examine la structure des dépenses d'un ménage moyen. Le logement constitue généralement sa première charge budgétaire. Qu'il s'agisse d'un prêt immobilier ou d'un loyer, il absorbe souvent entre 30 % et 50 % du revenu mensuel. Pour de nombreux ménages, les remboursements dépassent désormais Rs 20 000 à Rs 40 000 par mois.

Le transport représente un autre poste de dépense majeur. Dans une économie où la voiture individuelle reste souvent indispensable, les coûts liés au leasing, au carburant, à l'assurance et à l'entretien peuvent facilement atteindre plusieurs dizaines de milliers de roupies par mois.

L'éducation occupe également une place importante dans les budgets familiaux. De nombreuses familles privilégient l'enseignement privé et investissent dans les études supérieures de leurs enfants, parfois à l'étranger. À cela s'ajoutent les dépenses de santé, de plus en plus orientées vers le secteur privé, qu'il s'agisse des consultations, des assurances ou des médicaments.

Dépenses incompressibles

Face à ces dépenses incompressibles, les ménages ajustent principalement leurs dépenses discrétionnaires - loisirs, sorties, équipements ou projets personnels. C'est souvent sur ces postes que les arbitrages s'opèrent lorsque les finances deviennent plus tendues.

Cette pression s'est accentuée depuis la pandémie de Covid-19. L'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation du coût des biens essentiels ont progressivement réduit le pouvoir d'achat réel des ménages. Même lorsque les revenus nominaux augmentent, ils ne suivent pas toujours le rythme de progression des dépenses.

Pour maintenir leur niveau de vie, de nombreux ménages ont de plus en plus recours au crédit. La baisse du taux d'épargne observée ces dernières années traduit également cette réalité. Les familles continuent de consommer, mais souvent au prix d'une marge de sécurité financière de plus en plus réduite.

C'est ce qui rend la situation actuelle particulièrement préoccupante. La fragilité de la classe moyenne ne se manifeste pas par un effondrement brutal. Elle s'installe progressivement, presque silencieusement. Les ménages continuent de travailler, de consommer et de rembourser. Une apparente stabilité qui cache une détérioration progressive de leur situation économique.

Cette stabilité statistique peut être trompeuse. Les revenus ne s'effondrent pas, le chômage reste relativement contenu et les niveaux de consommation demeurent soutenus. Pourtant, le sentiment de déclassement progresse. Les ménages ont de plus en plus le sentiment que leurs efforts permettent seulement de maintenir leur niveau de vie plutôt que de l'améliorer.

Cette évolution n'est pas anodine pour l'économie mauricienne. La consommation des ménages constitue l'un des principaux moteurs de la croissance. Plusieurs secteurs dépendent directement de la capacité de dépense de la classe moyenne : immobilier, automobile, commerce de détail, éducation privée, santé, services financiers ou encore tourisme local.

Lorsque les ménages reportent un achat immobilier, repoussent le renouvellement de leur véhicule ou réduisent leurs dépenses discrétionnaires, les répercussions se font vite sentir. Ce ralentissement est souvent progressif, mais ses conséquences peuvent être significatives sur l'investissement, l'emploi et la croissance.

C'est dans ce contexte que s'inscrivent les mesures fiscales annoncées dans le Budget 2025-2026. Le relèvement du seuil d'exemption de l'impôt sur le revenu de Rs 390 000 à Rs 500 000 par an devrait permettre à une large majorité des salariés, touchant de Rs 50 000 à Rs 80 000 ou plus mensuellement, de bénéficier d'un allègement fiscal dès la prochaine déclaration.

Selon les estimations officielles, environ 81 % des salariés ne devraient plus être assujettis à l'impôt sur le revenu. Ainsi, quelque 44 000 contribuables sortiraient du filet fiscal tandis que plusieurs dizaines de milliers d'autres verraient leur Income tax diminuer.

Pour de nombreux ménages, cette mesure représentera un gain immédiat de revenu disponible et un soulagement bienvenu après plusieurs années marquées par l'inflation. Le «septembre fiscal» pourrait ainsi offrir une véritable bouffée d'oxygène à une part importante de la population active.

Mais cette réponse demeure essentiellement conjoncturelle. Elle améliore le revenu disponible sans modifier les facteurs structurels qui pèsent sur les budgets familiaux. Le coût du logement, de l'éducation, des transports ou de la santé reste élevé. Les défis liés à la productivité, aux salaires réels et à la compétitivité économique demeurent également entiers.

L'outil fiscal

Le gouvernement dispose de marges de manoeuvre limitées. Une hausse généralisée des salaires pourrait alimenter de nouvelles tensions inflationnistes et affecter la compétitivité des entreprises. Les mesures fiscales apparaissent donc comme l'outil le plus rapide pour soutenir le pouvoir d'achat sans accroître excessivement les charges des employeurs.

Cependant, préserver durablement la classe moyenne exigera davantage qu'un simple allègement fiscal. La question renvoie au modèle économique lui-même : capacité à créer des emplois mieux rémunérés, amélioration de la productivité, maîtrise des coûts structurels et renforcement des opportunités de mobilité sociale.

La classe moyenne mauricienne se retrouve aujourd'hui dans une situation singulière. Elle est souvent trop aisée pour bénéficier des dispositifs destinés aux ménages les plus vulnérables, et insuffisamment riche pour absorber sans difficulté la hausse continue du coût de la vie. Prise en étau entre les deux extrêmes de l'échelle des revenus.

Pourtant, elle demeure indispensable au fonctionnement de l'économie. Sa consommation soutient l'activité, ses investissements alimentent plusieurs secteurs et son épargne contribue au financement du système économique.

La véritable question n'est donc plus seulement celle du soutien ponctuel au pouvoir d'achat. Elle concerne la capacité de Maurice à préserver durablement une classe moyenne forte et dynamique. Car lorsque la classe moyenne s'affaiblit, ce ne sont pas seulement les ménages qui en subissent les conséquences. C'est l'économie tout entière qui perd progressivement l'un de ses principaux moteurs de croissance.