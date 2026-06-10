Cote d'Ivoire: Vacances 2026 - Le ministère du Tourisme publie la liste des structures agréées pour l'encadrement des mineurs

À l'approche des vacances scolaires 2026, le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers la Direction générale des Loisirs, a rendu publique la liste officielle des structures agréées et autorisées à organiser les colonies de vacances, centres aérés et séjours de vacances destinés aux mineurs.

Cette publication, datée du 9 juin 2026, s'inscrit dans le cadre de l'application du décret n°2023-24 du 18 janvier 2023 portant réglementation des activités de loisirs en Côte d'Ivoire. Elle vise à permettre aux parents de disposer d'informations fiables sur les structures répondant aux exigences réglementaires en vigueur.

Au total, vingt-deux structures ont obtenu l'autorisation d'organiser des accueils collectifs de loisirs pour mineurs, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Pour les séjours en Côte d'Ivoire, plusieurs destinations sont proposées aux enfants et adolescents, notamment Man, Korhogo, Yamoussoukro, Soubré, Krindjabo, Aboisso-Adiaké, Bouaké et Grand-Bassam.

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Parmi les structures retenues figurent notamment Grea-Vita, Mi-Adja, Cabinet Psyko, Maison d'Or, Couronne Events, Trek Ivoire, Africasky Fondation, Force en Dieu Services et Orga Voyages. Des séjours hors du pays sont également programmés vers plusieurs destinations internationales telles que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Maroc, la Tunisie, la France, l'Espagne, le Brésil et le Sénégal.

Selon le communiqué, cette démarche vise à renforcer la sécurité des mineurs et à garantir la qualité des activités de loisirs proposées durant les vacances scolaires. Le ministère annonce également que des missions de contrôle seront menées tout au long de la période des vacances par des agents dûment habilités afin de veiller au respect strict de la réglementation.

Les autorités rappellent par ailleurs que toute structure organisant des activités de loisirs pour mineurs sans autorisation préalable délivrée par la Direction générale des Loisirs s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

À travers cette initiative, le ministère du Tourisme et des Loisirs entend offrir aux familles un cadre de confiance pour le choix des activités de vacances de leurs enfants, tout en promouvant des loisirs éducatifs, sécurisés et conformes aux normes établies.