Cote d'Ivoire: Agriculture - Une master class internationale annoncée sur les semences et la multiplication végétale

Consacré à la production de semences et à la multiplication végétale pour les projets agricoles modernes en Afrique, cet évènement se tiendra le 4 juillet 2026 à Abidjan. L'information a été annoncée par le cabinet Cipresa Consulting Sarl sur sa page Facebook officielle, le mardi 9 juin 2026.

Initiée par Kana Evariste, ingénieur agronome, leader et manager général de Cipresa Consulting, et par Edgar Konan N'Guessan, expert agronome praticien et directeur opérationnel de la pépinière agricole du cabinet, cette rencontre réunira des acteurs du secteur agricole, des promoteurs de projets, des investisseurs, des coopératives ainsi que des professionnels de l'accompagnement technique.

L'objectif est de renforcer les capacités des participants en matière de techniques modernes de production de semences, de multiplication végétative et de gestion de pépinières professionnelles.

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Selon les informations publiées, la formation s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'agriculture africaine, dans un contexte marqué par les enjeux de souveraineté alimentaire, de transformation locale et d'accès aux marchés internationaux. « La maîtrise des semences performantes et des systèmes modernes de multiplication constitue aujourd'hui l'un des fondements d'une agriculture rentable et durable », a indiqué Edgar Konan.

La session abordera notamment les itinéraires techniques liés à plusieurs cultures à fort potentiel économique, parmi lesquelles l'avocatier greffé, la papaye Calina IPB9, le bananier plantain et les agrumes modernes.

Les participants seront également sensibilisés aux opportunités de transformation et d'exportation offertes par ces filières.

Prévue au siège de la Cerao, à Abidjan-Cocody, Deux-Plateaux, cette masterclass se veut « une plateforme d'échanges entre experts, chercheurs, cabinets agricoles et structures d'appui au développement du secteur agricole ».

Les organisateurs ambitionnent de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de projets agricoles modernes et compétitifs en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.