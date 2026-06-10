Afrique: Kigali 2026 - Denis Charles Kouassi et Joël Nianzou parmi les acteurs majeurs de la Nouvelle Afrique

Pendant deux jours, la capitale rwandaise s'est imposée comme le centre névralgique du leadership africain à l'occasion des prestigieux 100 Legendary African Dignitaries Leadership Awards 2026. Cette initiative de The Business Executive, organisée en partenariat avec 44 organisations internationales et plusieurs partenaires stratégiques, a réuni des représentants et ambassadeurs issus de 48 pays africains.

Placée sous le thème « Rendre hommage à la classe dirigeante qui fait avancer la Nouvelle Afrique », la rencontre a débuté par une conférence panafricaine de haut niveau. Les échanges ont porté sur les rôles, les responsabilités et l'impact des dirigeants africains dans la transformation du continent. Les discussions ont également mis en lumière les mécanismes d'accompagnement nécessaires pour optimiser la performance de cette élite décisionnelle, appelée à jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'Afrique.

Dans une atmosphère marquée par la présence de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, économiques et institutionnelles, venues d'Afrique et du Rwanda hôte, l'événement s'est conclu par la distinction des 100 Legendary African Dignitaries 2026. Cette reconnaissance continentale honore des femmes et des hommes dont les actions ont durablement influencé le développement politique, économique, social et professionnel du continent.

Parmi les cent lauréats de cette édition figurent deux figures ivoiriennes : Denis Charles Kouassi, Directeur général de la Cnps, et Joël Nianzou, Président de la Plateforme Numérique de Côte d'Ivoire (Pnci). Leur distinction témoigne du dynamisme de la Côte d'Ivoire et de sa capacité à faire émerger des leaders dont l'impact dépasse les frontières nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de la reconnaissance individuelle, ces distinctions célèbrent des parcours marqués par le leadership, l'expertise, l'intégrité et l'engagement. Elles mettent en lumière des personnalités dont la contribution a significativement influencé la trajectoire de développement des pays africains. Plus largement, elles soulignent le rôle essentiel des dirigeants visionnaires dans la construction d'une Afrique plus prospère, innovante et inclusive.

Dans ce cercle restreint des bâtisseurs de la Nouvelle Afrique, Denis Charles Kouassi et Joël Nianzou incarnent deux piliers du développement contemporain du continent : le renforcement des systèmes de protection sociale et l'accélération de la transformation numérique. Autant de secteurs stratégiques qui conditionnent aujourd'hui la compétitivité et la résilience des nations africaines.