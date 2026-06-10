Afrique: L'Afrique submergée par les panneaux solaires chinois

10 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Les panneaux solaires chinois déferlent sur le continent africain avec une hausse de 83% des importations, et le Togo n'échappe pas à ce raz-de-marée commercial, souligne mercredi Eco & Finances.

Cette progression fulgurante s'explique par des prix imbattables : grâce à des subventions massives de l'État chinois et à des économies d'échelle colossales, les fabricants chinois proposent des panneaux à des coûts que nul concurrent occidental ou africain ne peut rivaliser. Pour les consommateurs et les gouvernements africains en quête d'énergie solaire abordable, l'attrait est évident.

Mais cette domination suscite des interrogations. La dépendance croissante à un seul fournisseur fragilise la souveraineté énergétique du continent. Elle freine également l'émergence d'une industrie solaire locale, pourtant porteuse d'emplois et de valeur ajoutée. Et la qualité variable de certains produits importés pose des questions sur leur durabilité et leur performance à long terme.

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