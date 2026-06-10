Togo: Un secteur en mal de régulation et d'image

10 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Il n'existe pas de cadre légal clair régissant la profession d'agent immobilier. Résultat, des pratiques informelles, des fraudes et une méfiance des acheteurs et des vendeurs.

La Fédération Togolaise de l'Immobilier (FTI) entend y remédier.

Pour les cinq prochaines années, son président Kossi Agbodoh a fixé un cap avec comme priorité absolue l'adoption d'une loi réglementant la profession.

Une telle loi permettrait d'assainir le secteur, de protéger les citoyens contre les abus, de sécuriser les investissements, notamment ceux de la diaspora, et d'améliorer les recettes fiscales de l'État.

Au Togo et ailleurs dans le monde, les agents immobiliers n'ont pas très bonne réputation auprès du public. Souvent pour de bonnes raisons.

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