Cote d'Ivoire: Koumassi Campement - Adjaratou Traoré aux côtés des familles victimes des déguerpissements

L'Honorable Adjaratou Traoré a effectué, le dimanche 7 juin 2026, une visite de compassion à Koumassi Campement, où de nombreuses familles ont été durement affectées par les récentes opérations de déguerpissement. Face aux habitations détruites et aux populations exposées aux intempéries, la députée de Koumassi est allée témoigner sa solidarité et son soutien aux sinistrés.

Visiblement émue par l'ampleur des dégâts, l'élue a parcouru les différents sites touchés, échangeant avec les victimes qui lui ont fait part de leur détresse et de leurs inquiétudes quant à leur avenir. Les récits des mères de famille, des pères privés de toit et des enfants brutalement arrachés à leur cadre de vie ont particulièrement retenu son attention.

Au nom des populations affectées, Affi Aka, chef coutumier du quartier, a exprimé son indignation face à la situation. Il a indiqué avoir lui-même perdu plusieurs habitations lors des démolitions, tout en soulignant que nombre de propriétaires disposaient d'Arrêtés de Concession Définitive (ACD) concernant les biens détruits.

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S'adressant aux habitants réunis pour l'occasion, Adjaratou Traoré a plaidé en faveur d'un développement urbain conciliant modernisation et respect des droits des populations. « Je suis d'accord pour le développement, mais il doit se faire dans le respect de la dignité humaine », a-t-elle déclaré.

La parlementaire a également attiré l'attention sur les conséquences sociales de ces déguerpissements, notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants, la précarisation des familles et la perte des repères communautaires.

Dans cette dynamique, elle a annoncé l'organisation prochaine d'un cadre de concertation réunissant les autorités locales, les leaders communautaires et les forces vives de la commune, afin d'examiner les préoccupations des populations et d'identifier des solutions durables.

Par cette visite de proximité, Adjaratou Traoré réaffirme son engagement en faveur des habitants de Koumassi et apporte un message d'espoir à des familles confrontées à l'une des épreuves les plus difficiles de leur existence.