Afrique de l'Ouest: La BCEAO appelle les banques de l'UEMOA à conserver des fonds propres pour le financement de l'économie

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a appelé les banques des pays de l'UEMOA, mercredi, à Dakar, à renforcer leur vigilance, à éviter la "dégradation" de leurs portefeuilles de prêts et à conserver des fonds propres pour le financement de l'économie.

"Les banques doivent rester surtout attentives au taux de dégradation de leur portefeuille en ayant des fonds propres adéquats, qui leur permettent de financer leurs activités", a dit le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Il tenait un point de presse à la suite d'une réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale.

D'après son gouverneur, l'institution financière veut "rendre la situation des banques plus solide".

Jean-Claude Kassi Brou s'est réjoui de l'existence de "fortes liquidités" dans les banques de l'UEMOA, ce qui, d'après lui, permet aux investisseurs de faire des souscriptions "chaque fois qu'il y a des émissions de bons du Trésor ou des obligations".

"La liquidité bancaire est actuellement très confortable" dans l'UEMOA, a-t-il assuré.

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