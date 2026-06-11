Quatre trafiquants d'ivoire ont été, vendredi 5 juin 2026, condamnés par la Formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville à de la prison ferme et au paiement d'amendes pour leur responsabilité et implication dans la détention illégale d'ivoire ainsi que la tentative de vente de ces trophées de faune appartenant à une espèce intégralement protégée au Gabon.

Le délibéré de cette affaire fait suite au succès de l'opération menée conjointement le 25 avril 2026 dernier à Mitzic, dans la province du Woleu-Ntem, par la Direction Provinciale des Eaux et Forêts du Woleu-Ntem et l'antenne de Police Judiciaire du Woleu-Ntem, avec l'appui de l'ONG Conservation Justice (CJ).

Lors de l'opération, les quatre présumés trafiquants, dont trois hommes et une femme de nationalité gabonaise, ont été pris en flagrant délit de détention illégale et de tentative de commercialisation de quatre défenses d'éléphant, une espèce intégralement protégée par la loi au Gabon. Placés en garde à vue à la suite de leur arrestation puis conduits à Libreville pour être jugés, les quatre présumés trafiquants ont été fixés sur leur sort ce vendredi 5 juin 2026.

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Le tribunal a condamné les trois hommes à douze (12) mois de prison, dont six (6) mois avec sursis et à une amende de 1.76 millions francs CFA chacun. La femme, quant à elle, a été reconnue coupable du délit de complicité à la tentative de commercialisation des pointes d'ivoire. Elle a écopé d'une condamnation de six (6) mois de prison dont quatre (4) mois avec sursis et à une amende 1.5 millions francs CFA.

Les quatre trafiquants ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 millions de francs CFA à l'administration des Eaux et Forêts au titre des dommages et intérêts. Ces condamnations sont intervenues le 5 juin 2026, une date mondialement consacrée à la lutte pour la préservation de l'environnement dont les éléphants constituent une espèce animale stratégique pour leur rôle dans le maintien des écosystèmes forestiers, grâce au jardinage de la 1forêt.

Ces condamnations constituent un énième signal lancé par les autorités judiciaires à l'endroit des braconniers, trafiquants de faune et de leurs complices au Gabon.