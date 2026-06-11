Afrique de l'Ouest: Le Président Diomaye Faye reçoit Mohamed Salem Ould MERZOUG, envoyé spécial du président GHAZOUANI

10 Juin 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael AÏDARA

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a reçu au palais de la République ce mercredi le Ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération africaine, M. Mohamed Salem Ould Merzoug. Il est porteur d'un message personnel de Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie. Enjeux

L'axe Nouakchott- Dakar se lubrifie. Ce tête- à- tête entre le président sénégalais et l'envoyé spécial du président GHAZOUANI, réaffirme la volonté partagée des deux Chefs d'État et celle de renforcer davantage les relations bilatérales entre Dakar et Nouakchott. Le ministre mauritanien des Affaires Étrangères Mohamed Salem Ould MERZOUG ( ancien Haut- commissaire de L'OMVS, siège au Sénégal) est un homme du sérail et un grand architecte de la consolidation des relations diplomatiques entre Nouakchott et Dakar.

Le Sénégal et la Mauritanie engagent leurs gouvernements respectifs à lubrifier la machine économique adossée sur un bon voisinage séculaire des peuples.

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