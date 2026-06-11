Congo-Kinshasa: Les présidents Félix Tshisekedi et Abdel Fatah Al Sissi entérinent 4 accords de coopération bilatérale

Ce mercredi 10 juin, le Président de la République Félix/Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des fructueux entretiens, en tête-à-tête, avec son homologue de la République arabe d'Égypte Abdel Fatah Al Sissi, au palais présidentiel d'Heliopolis dans le cadre de la mission officielle qu'il effectue au Caire.

Au cours de leurs échanges, les deux Chefs d'État ont procédé à l'évaluation de la coopération bilatérale entre leurs pays, fondée sur une histoire commune de lutte pour la souveraineté, l'indépendance, la dignité des peuples africains et l'affirmation du continent africain sur la scène internationale.

Les Présidents Tshisekedi et Al Sissi ont également évoqué les perspectives du renforcement de cette coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les consultations politiques et diplomatiques, les transports, l'environnement, la santé, le tourisme, les investissements, le développement urbain, ainsi que les infrastructures.

En présence de leurs ministres sectoriels, les deux dirigeants ont présidé la cérémonie de signature de quatre accords et Mémorandum d'entente.

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Il s'agit du Mémorandum d'entente (MoU) sur les consultations politiques et diplomatiques ; de l'Accord pour la création d'un Pavillon de chirurgie cardiovasculaire au Centre Hospitalier la Renaissance ( ex Hôpital Mama Yemo) ; du Mémorandum d'entente (MoU) concernant la coopération bilatérale dans le

développement urbain et la gestion des villes et du Protocole d'accord pour le renforcement des relations bilatérales d'investissement.

S'exprimant à cette occasion, les deux Chefs d'État se sont mutuellement félicités du renforcement de leur coopération bilatérale.

Le Président Félix Tshisekedi a salué la solidarité du peuple égyptien pour sa contribution multiforme dans la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province de l'Ituri.

Au sujet de l'agression rwandaise, le Président Al Sissi a exprimé son soutien à son homologue congolais et a réitèré sa position sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo (RDC).

Il a soutenu les efforts entrepris pour le retour de la paix dans les provinces de l'Est de la RDC.