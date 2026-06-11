Afrique: Coupe du Monde 2026 - L'Égypte et Mo Salah face au poids de l'histoire

Septuple championne d'Afrique (un record), l'Égypte s'apprête à retrouver la scène mondiale avec la ferme intention d'y laisser, enfin, une trace indélébile.

Absents au Qatar en 2022 malgré la présence de Mohamed Salah, l'un des plus grands cracks de la planète foot, les Pharaons n'ont plus goûté au Mondial depuis 2018. En Russie, ils avaient sombré à la dernière place d'un groupe pourtant à leur portée (Russie, Uruguay, Arabie saoudite).

Cette fois, le tirage a accouché d'un Groupe G particulièrement ouvert et équilibré. Face à la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, les Pharaons ne viseront rien d'autre qu'une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur : Hossam Hassan

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Pour guider cette transition, qui de mieux qu'une légende vivante ? L'Égypte est aujourd'hui dirigée par son mythique ex-buteur, Hossam Hassan, qui détient toujours le record national de buts en sélection (69 réalisations).

Sur le plan mental, difficile de trouver un meilleur leader pour insuffler la culture de la gagne et décomplexer les stars égyptiennes. Nommé sur le banc des Pharaons en février 2024, au lendemain d'une élimination précoce dès les huitièmes de finale de la CAN face à la RD Congo, Hassan a immédiatement remis l'église au milieu du village.

Le parcours de qualification

La phase éliminatoire ? Une formalité ou presque. L'Égypte a lancé sa campagne par un succès poussif (2-1) contre le Burkina Faso avant de concéder le nul en Guinée-Bissau.

Derrière, l'effet Hassan a fait parler la poudre : une série de trois victoires consécutives (dont deux face à l'Éthiopie et la Sierra Leone) suivie d'un nul solide au Burkina Faso. Pour finir le travail, les coéquipiers de Salah ont enchaîné deux nouveaux succès face à la Guinée-Bissau et Djibouti.

Le bilan : Une première place incontestée dans le groupe A avec 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite, et un pactole de 26 points dans la besace.

Le groupe de l'Égypte au Mondial

Groupe G : Belgique, Nouvelle-Zélande, Iran.

Ce tournoi s'annonce inédit pour les Pharaons : c'est la toute première fois de leur histoire qu'ils croiseront le fer avec ces trois nations en phase finale de Coupe du Monde.

Le calendrier de la phase de groupes

Belgique - Égypte | 15 juin 2026

L'entrée en matière s'annonce corsée face aux Diables Rouges, revanchards après leur fiasco dès les poules en 2022. Une équipe belge qui rappelle de mauvais souvenirs aux Égyptiens puisqu'elle avait terminé troisième en 2018, l'année du crash des Pharaons. Un résultat positif face au favori du groupe transfigurerait le destin des hommes d'Hossam Hassan.

L'historique des confrontations (Avantage Égypte) : Les deux nations se sont affrontées à trois reprises lors de matchs amicaux.

2005 : Égypte 4-0 Belgique

Égypte 4-0 Belgique 2018 : Belgique 3-0 Égypte

Belgique 3-0 Égypte 2022 : Égypte 2-1 Belgique

Égypte 2-1 Belgique Bilans : 2 victoires pour l'Égypte, 1 pour la Belgique, 0 nul (6 buts marqués par l'Égypte, 4 par la Belgique).

Nouvelle-Zélande - Égypte | 22 juin 2026

Si les All Whites s'appuient sur un bloc compact et discipliné, ce match est coché en rouge par le staff égyptien comme l'occasion idéale d'engranger trois points. Au vu du différentiel de talent pur, l'Égypte a les armes pour lancer définitivement sa compétition ce jour-là.

L'historique des confrontations : Une seule opposition au compteur, lors des FIFA Series en 2024 (et non 2022). Les Pharaons s'étaient imposés sur le plus petit des scores au Caire.

Bilans : 1 victoire pour l'Égypte, 0 nul, 0 victoire pour la Nouvelle-Zélande (1 but à 0).

Égypte - Iran | 27 juin 2026

C'est la bête noire historique. L'Égypte n'a encore jamais battu la Team Melli, une anomalie statistique que les Africains comptent bien effacer. Pour ce dernier match de poule, il faudra sans doute tout donner pour s'offrir le premier billet de l'histoire du pays pour le tableau final.

L'historique des confrontations (Avantage Iran) : Deux matchs amicaux dans l'histoire, et aucun succès pour les Égyptiens (une défaite, un nul). Il sera temps de briser le signe indien au meilleur des moments.

Bilans : 0 victoire pour l'Égypte, 1 nul, 1 victoire pour l'Iran (3 buts encaissés, 1 marqué).

Les joueurs à suivre

Mohamed Salah (33 ans, Attaquant)

Le Pharaon a d'ores et déjà gravé son nom au panthéon des plus grands joueurs de l'histoire du football africain. S'il a tout gagné en club sous la tunique de Liverpool, la donne est radicalement différente avec sa sélection. Malgré les 7 couronnes de l'Égypte à la CAN, Salah n'a jamais soulevé le trophée, échouant par deux fois en finale (2017, 2021). Annoncé comme sa Last Dance planétaire, ce Mondial doit lui permettre d'offrir au peuple égyptien ce qu'il attend depuis un siècle : une qualification en phase finale.

Omar Marmoush (27 ans, Attaquant)

Il n'est plus seulement l'un des leaders de la sélection, il est devenu une arme de destruction massive sous les couleurs de Manchester City, où il empile les trophées. Capable de coups de génie cliniques, ce dynamiteur de défense est le lieutenant parfait de Salah, dont beaucoup le voient déjà comme le digne héritier.

Historique en Coupe du Monde

Les Pharaons s'apprêtent à disputer seulement la quatrième phase finale de leur histoire, 92 ans après leurs premiers pas en Italie.

1934 : Huitièmes de finale (formule à élimination directe d'entrée)

Huitièmes de finale (formule à élimination directe d'entrée) 1990 : Phase de groupes

Phase de groupes 2018 : Phase de groupes

Un bilan historiquement famélique par rapport à leur standing continental, ce qui rend l'édition 2026 absolument cruciale.

L'objectif historique

Cette édition 2026 est une occasion en or de tordre le cou à l'histoire. Le premier objectif sera très simple mais ô combien symbolique : remporter le tout premier match de l'histoire de l'Égypte en phase finale de Coupe du monde. Une anomalie à corriger pour espérer, enfin, voir le printemps mondial.