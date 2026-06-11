Cote d'Ivoire: Réforme électorale - Le Pdci-Rda appelle à une concertation nationale

Bredoumy Soumaïla plaide pour une institution indépendante et consensuelle après la dissolution de la Cei.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) appelle à une concertation rapide entre les principaux acteurs politiques en vue de la mise en place d'un nouvel organe électoral, à la suite de la dissolution de la Commission électorale indépendante (Cei).

L'appel a été lancé ce mercredi 10 juin 2026 par le porte-parole du parti, Dr Bredoumy Soumaïla, lors d'une conférence de presse consacrée aux « actualités nationales et internationales », tenue à la Maison du Parti à Cocody, en présence de cadres, d'élus et de militants.

Face aux médias, Dr Bredoumy Soumaïla a insisté sur la nécessité de repenser en profondeur l'architecture électorale ivoirienne afin de prévenir les crises récurrentes liées aux élections. « On ne peut pas remplacer une institution contestée par une institution identique sous un autre nom », a-t-il averti, plaidant pour une structure reposant sur les principes de neutralité, d'indépendance et de compétence.

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Selon lui, le Pdci-Rda appelle à « l'ouverture rapide d'une concertation nationale associant les principaux acteurs politiques afin de définir les modalités d'organisation, les attributions et le fonctionnement du futur organe chargé de la gestion des élections ».

Le porte-parole du Pdci-Rda estime que le profil des futurs dirigeants du nouvel organe électoral sera déterminant pour restaurer la confiance des citoyens et des acteurs politiques.

« Le Pdci-Rda appelle notamment à la mise en place d'un organe fondé sur les principes de neutralité, d'indépendance et de compétence. Parmi les garanties jugées indispensables figurent l'intégrité des dirigeants, une désignation consensuelle des responsables, un audit indépendant du fichier électoral, la révision régulière de la liste électorale, la transparence des opérations électorales ainsi qu'une véritable indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif », a martelé Dr Bredoumy Soumaïla.

Le parti, qui dispose d'élus à l'Assemblée nationale et au Sénat, entend soumettre des propositions de loi. Toutefois, le Dr Bredoumy Soumaïla a averti qu'aucune réforme ne saurait aboutir sans un accord préalable avec le pouvoir exécutif, majoritaire au Parlement. « Tout ce qui ne fera pas l'objet d'un accord minimum est appelé à l'échec », a-t-il insisté.

Face à l'urgence, le porte-parole du Pdci-Rda a rappelé que les révisions du Code électoral, restées inachevées en 2025, doivent impérativement être finalisées en 2026 afin de garantir la tenue apaisée des prochaines échéances électorales.

Le vieux parti demande ainsi la tenue rapide d'une table ronde autour du chef de l'État afin d'aboutir à un consensus sur les réformes électorales à engager. « Le temps presse », a conclu Dr Bredoumy Soumaïla.