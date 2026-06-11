Cote d'Ivoire: Hommage annoncé au vice-Premier ministre - Le service de communication du ministère de la Défense exige l'arrêt de l'initiative

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 10 juin 2026, le ministère de la Défense a apporté une mise au point relative à l'organisation annoncée d'une journée d'hommage au vice-Premier ministre, ministre de la Défense, par une structure se réclamant de la Fondation des Ong regroupées de l'espace Cedeao.

Selon le document signé par le Service de communication du ministère de la Défense, cette organisation projetterait de distinguer le ministre en qualité de « meilleur ministre de la Défense de la sous-région ». Toutefois, le ministère précise que le vice-Premier ministre « n'a jamais donné son accord » pour la tenue d'un tel événement et ne souhaite, « en aucun cas », être associé à cette initiative.

À travers ce communiqué, le département de la Défense exige l'arrêt immédiat et sans condition de toute activité planifiée dans le cadre de cet hommage. Il réclame également le retrait immédiat de l'image, du nom du ministre, ainsi que de toute référence directe ou indirecte le concernant sur l'ensemble des supports de communication.

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Le ministère insiste sur le fait que cette mesure concerne aussi bien les affiches, les spots radio et télévision, les publications sur les réseaux sociaux que les banderoles ou tout autre support promotionnel, qu'ils soient déjà diffusés ou encore en production.

« Par conséquent, le ministère de la Détense exige du comité d'organisation l'arrêt immédiat et sans condition de toute activité planifiée en l'honneur du vice-Premier ministre dans le cadre de cet événement ; et le retrait sans délai de son image, de son nom, ainsi que de toute référence directe ou indirecte le concernant », précise la note.

Par ce communiqué de presse, le ministère de la Défense dit vouloir éviter toute confusion auprès de l'opinion publique nationale et internationale et appelle au respect strict de cette décision.