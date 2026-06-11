Afrique de l'Est: L'accès maritime de l'Éthiopie - Un levier pour la stabilité régionale et le développement commun

Addis-Abeba — Selon un haut responsable du Parlement, les efforts de l'Éthiopie visant à obtenir un accès sécurisé à la mer favoriseront la stabilité régionale, la coopération économique et une prospérité partagée dans la Corne de l'Afrique.

Par le passé, l'Éthiopie disposait d'un accès à plusieurs ports ainsi qu'à un littoral qui la reliait aux routes du commerce international et aux échanges maritimes.

Toutefois, après l'instauration du Gouvernement de transition éthiopien en 1991, le pays est devenu enclavé et privé de ses ouvertures maritimes, une situation que beaucoup d'Éthiopiens perçoivent comme une perte historique majeure.

Dans un entretien accordé exclusivement à l'ENA, Fethi Mahdi, vice-président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix de la Chambre des représentants du peuple, a estimé que la perte de l'accès à la mer constituait une injustice regrettable dont les effets économiques et stratégiques se font toujours sentir.

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D'après lui, la question de l'accès maritime de l'Éthiopie a retrouvé une place centrale dans le débat public durant la période actuelle de réformes nationales.

Il a indiqué que ce dossier traduit un besoin grandissant de coopération régionale pour répondre aux défis économiques, à la croissance démographique et aux nouvelles préoccupations liées à la sécurité.

Fethi a précisé que les réformes ont également permis de remettre au premier plan des considérations historiques, juridiques, géographiques et d'équité longtemps négligées.

Il a souligné que l'Éthiopie poursuit sa démarche en faveur d'un accès à la mer par des moyens pacifiques, légaux et mutuellement bénéfiques, une approche qui a renforcé la crédibilité du pays et la solidité de son argumentaire au sein des forums internationaux.

Le parlementaire a également relevé que la position éthiopienne repose sur des recherches approfondies, des éléments historiques, un engagement diplomatique constant ainsi qu'un attachement à la stabilité régionale et au respect des accords internationaux.

Il a ajouté que les Éthiopiens continuent d'appeler à la défense des intérêts nationaux et souhaitent que la position du pays soit efficacement portée auprès de la communauté internationale par les canaux diplomatiques appropriés.

Fethi a affirmé que garantir un accès à la mer dans un esprit de coopération et de compréhension mutuelle profiterait non seulement à l'Éthiopie, mais contribuerait aussi à renforcer la paix, la sécurité, l'intégration économique et le développement partagé dans toute la région.

De son côté, le professeur Ayele Bekeri, chercheur et enseignant au Collège de défense nationale éthiopien, a souligné les liens historiques profonds entre la civilisation éthiopienne et l'accès à la mer.

Il a expliqué que les relations historiques, géographiques, juridiques et naturelles de l'Éthiopie avec la mer Rouge et les voies maritimes voisines ont joué un rôle essentiel dans le développement de sa puissance économique et de son rayonnement civilisationnel au fil de l'histoire.

Selon le professeur Ayele, les liens de l'Éthiopie avec la mer Rouge, le golfe d'Aden et l'océan Indien constituent depuis longtemps un élément fondamental de son identité nationale et de sa vision stratégique.

Le chercheur a présenté la reprise des discussions sur l'accès à la mer comme une priorité nationale destinée à reconnecter l'Éthiopie à son héritage historique, tout en renforçant ses perspectives économiques, son engagement régional et son développement à long terme.

Il a enfin indiqué qu'une solution pacifique et fondée sur la coopération permettrait de créer davantage d'opportunités pour l'intégration régionale, l'amélioration de la connectivité commerciale et une prospérité durable au bénéfice de tous les pays de la région.