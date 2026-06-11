Afrique: Biennale de Dakar 2026 - Le Président Félix Tshisekedi à l'honneur de la 16e édition

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la République démocratique du Congo (RDC) sont à l'honneur de l'art africain contemporain lors de la 16e édition de la Biennale de Dakar 2026, prévue au mois de novembre, avec la participation de 158 pays.

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la République démocratique du Congo (RDC) seront à l'honneur de l'art africain contemporain lors de la Biennale de Dakar 2026, événement culturel majeur de l'art africain contemporain. Prévue du 19 novembre au 19 décembre, sous le haut patronage du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la République démocratique du Congo, à travers Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été conviée à participer à cet événement culturel majeur en qualité d'invitée d'honneur.

L'annonce a été réaffirmée, après les correspondances diplomatiques, par le secrétariat général de la Biennale, à Son Excellence Me Christophe Muzungu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Sénégal. Selon le diplomate, cette invitation témoigne de la place croissante qu'occupe la RDC dans le paysage culturel africain et de la reconnaissance internationale dont bénéficient ses créateurs. Toujours selon l'ambassadeur, cette distinction constitue une source de fierté pour le peuple congolais et une opportunité de renforcer davantage les liens culturels entre la RDC et le Sénégal, un pays frère.

« La mise à l'honneur de la République démocratique du Congo à la Biennale de Dakar est une reconnaissance du dynamisme de notre scène culturelle et artistique. Elle traduit également la volonté de nos deux pays de promouvoir la culture comme instrument de dialogue, de rapprochement et de développement, mais surtout, rehausse davantage l'importance de cet événement pour notre pays », a déclaré le diplomate congolais au cours des échanges.

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Pour sa part, Mme Marième Ba, secrétaire générale de la Biennale, a martelé que cette édition de Dak'Art offrira à la RDC une vitrine exceptionnelle pour présenter la richesse de son patrimoine culturel, la diversité de ses expressions artistiques et le talent de ses créateurs.

Plusieurs activités, notamment des expositions, conférences, rencontres professionnelles et spectacles, permettront de valoriser la contribution congolaise à l'essor de l'art contemporain africain.

La participation annoncée du chef de l'État congolais et des artistes comme Fally Ipupa, demandée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme du gouvernement sénégalais, marquerait un temps fort de cette manifestation continentale réunissant à chaque édition des artistes, décideurs culturels, collectionneurs et passionnés d'art venus des quatre coins du monde.

Décoré par l'ordonnance présidentielle du 6 juin 2026, l'artiste Fally Ipupa a été admis dans l'Ordre national du Léopard au grade de chevalier, en reconnaissance de sa contribution au rayonnement de la culture congolaise.