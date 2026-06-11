Centrafrique: Après plus de 10 ans de présence, la Minusca a rétrocédé la base de Mbaïki à l'État

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) a officiellement rétrocédé la base de Mbaïki à l'État centrafricain. La cérémonie s'est tenue mercredi 10 juin, en présence des autorités locales, des partenaires de la Minusca ainsi que du corps diplomatique. En remettant ces bases au gouvernement, la Minusca transfère également plusieurs responsabilités aux autorités nationales, notamment la sécurisation des zones concernées, la protection des civils, l'appui aux autorités administratives ainsi que l'entretien de certaines voies de communication.

Située à l'intersection de la Lobaye, de Bangui et de la République du Congo, cette base d'environ 214 000 m² occupe une position stratégique. Implantée sur les hauteurs de la ville, elle offre une vue panoramique sur l'immense forêt de la Lobaye.

Cette base moderne de Mbaïki comprend des logements, des infrastructures d'entraînement, des tours de garde, des points d'eau ainsi que des groupes électrogènes. Un ensemble d'équipements désormais remis à l'État centrafricain.

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« En plus de la base de Mbaïki, la Minusca a déjà transféré plusieurs autres emprises aux autorités centrafricaines, notamment à Bamingui, Dékoa, Dilapoko, Ippy, Kouango et Pombolo », a déclaré Valentine Rugwabiza, cheffe de la mission onusienne.

Félix Moloua, Premier ministre centrafricain, a lui assuré que « cette rétrocession ne marque pas le départ de la Minusca de la République centrafricaine ». « La mission onusienne entend adapter son dispositif à l'évolution de la situation sécuritaire, en redéployant une partie de ses effectifs vers les zones qui demeurent confrontées à l'insécurité », a-t-il poursuivi.

Il s'agit de la sixième base déjà transférée aux autorités nationales, dans le cadre de la reconfiguration progressive de la mission onusienne. Sur une centaine de bases qu'elle compte à travers le pays, 21 ont déjà été fermées cette année.