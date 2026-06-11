Guinée: Éboulement meurtrier dans une mine artisanale d'orpaillage dans le nord-est du pays

11 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Moktar Bah

Selon un bilan toujours provisoire, le glissement de terrain survenu lundi 8 juin a fait au moins 11 morts, ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus. Ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or.

Un éboulement meurtrier a eu lieu dans une mine artisanale d'orpaillage à Kintignan, dans le nord-est de la Guinée, lundi 8 juin. Selon un bilan toujours provisoire fournit par les secours et différentes sources locales, le drame a fait au moins 11 morts, ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus.

Deux jours après le drame, les opérations de recherche - qui se déroulent dans des conditions particulièrement difficiles, en pleine saison des pluies et alors que le matériel fait défaut - se sont poursuivies, ce mercredi 10 juin, pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres victimes ensevelies sous les décombres.

Risques considérables

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon plusieurs sources sécuritaires et humanitaires, deux camions-bennes auraient en effet été ensevelis lors du glissement de terrain, faisant craindre un bilan beaucoup plus lourd. Sur les dix-huit personnes que l'un d'eux transportait, sept ont réussi à s'échapper, quatre ont été blessés tandis que les sept autres ont été tuées.

Alors que ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or, la population locale et les familles endeuillées dénoncent le non respect des règles de sécurité sur ces sites où les contrôles sont par ailleurs limités et les mesures de prévention insuffisantes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.