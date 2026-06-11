Sénégal: Saint-Louis - Plus de 39 milliards FCFA générés en 2024 dans le secteur extractif , selon un officiel

Saint-Louis — Les entreprises du secteur extractif opérant dans la région de Saint-Louis (nord) ont généré 39,6 milliards de francs CFA en 2024, soit environ 8,7% des recettes extractives nationales, a-t-on appris du président du Comité national pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE), Thialy Faye.

Ces résultats démontrent le rôle croissant de la région de Saint-Louis dans le paysage extractif national, a-t-dit mercredi lors d'un atelier régional de partage des résultats du rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) 2024.

Les recettes extractives nationales s'élèvent en 2024 à 455,99 milliards de francs CFA.

"Cette contribution provient principalement des activités du secteur des hydrocarbures, avec des acteurs majeurs tels que BP et ses partenaires", a expliqué M. Faye.

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Il a souligné que 2024 a été "une année charnière dans la trajectoire économique de notre pays avec le démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière qui inaugure un nouveau cycle appelé à repositionner le secteur extractif dans le paysage économique".

Dans ce sillage, dit-il, le rapport ITIE 2024 met en évidence l'importance stratégique du secteur extractif dans l'économie nationale.

Présidant cet atelier, le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall a insisté sur la place stratégique qu'occupe Saint-Louis dans le secteur extractif, à la faveur de l'exploitation du champ gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) partagé entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le chef de l'exécutif régional a évoqué également, lors de cette rencontre, les immenses opportunités offertes par les ressources naturelles et les défis à relever pour que ces richesses profitent véritablement aux populations locales.