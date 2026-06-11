Sénégal: Saint-Louis - Plus de 39 milliards FCFA générés en 2024 dans le secteur extractif , selon un officiel

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Les entreprises du secteur extractif opérant dans la région de Saint-Louis (nord) ont généré 39,6 milliards de francs CFA en 2024, soit environ 8,7% des recettes extractives nationales, a-t-on appris du président du Comité national pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE), Thialy Faye.

Ces résultats démontrent le rôle croissant de la région de Saint-Louis dans le paysage extractif national, a-t-dit mercredi lors d'un atelier régional de partage des résultats du rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) 2024.

Les recettes extractives nationales s'élèvent en 2024 à 455,99 milliards de francs CFA.

"Cette contribution provient principalement des activités du secteur des hydrocarbures, avec des acteurs majeurs tels que BP et ses partenaires", a expliqué M. Faye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que 2024 a été "une année charnière dans la trajectoire économique de notre pays avec le démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière qui inaugure un nouveau cycle appelé à repositionner le secteur extractif dans le paysage économique".

Dans ce sillage, dit-il, le rapport ITIE 2024 met en évidence l'importance stratégique du secteur extractif dans l'économie nationale.

Présidant cet atelier, le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall a insisté sur la place stratégique qu'occupe Saint-Louis dans le secteur extractif, à la faveur de l'exploitation du champ gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) partagé entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le chef de l'exécutif régional a évoqué également, lors de cette rencontre, les immenses opportunités offertes par les ressources naturelles et les défis à relever pour que ces richesses profitent véritablement aux populations locales.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.