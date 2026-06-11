Sénégal: Tambacounda - La vente du carburant en vrac interdite jusqu'au 11 juillet

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — La vente du carburant en vrac est interdite sur toute l'étendue du département de Tambacounda (est), pour un mois, à compter du jeudi 11 juin jusqu'au 11 juillet prochain, pour réduire les cas d'incendie et lutter contre les activités clandestines utilisant des produits inflammables, a appris l'APS du préfet Alioune Badara Mbengue.

"Le préfet du département de Tambacounda informe les gérants de station-service et les consommateurs de carburant que, par arrêté n°0000251/PTC/sp du 09 juin 2026, la vente de carburant en vrac est interdite, du jeudi 11 juin 2026 au samedi 11 juillet 2026, sur l'ensemble du territoire", précise un communiqué signé par le préfet du département.

Cette mesure vise à réduire les risques d'incendie, d'explosion et d'accidents dans la manipulation, le transport et le stockage non sécurisés du carburant vendu en vrac, explique-t-on dans le communiqué.

L'autorité administrative précise que "cette mesure de sécurité publique répond à un impératif de préserver les circuits normalisés d'approvisionnement et les réserves locales" et s'inscrit également "dans le renforcement des actions de lutte contre les trafics transfrontaliers ainsi que les activités clandestines utilisant des produits inflammables dans des conditions non conformes à la réglementation".

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Le préfet annonce que des autorisations spéciales d'achat et de transport de carburant en vrac peuvent toutefois être accordées pour des besoins dûment justifiés afin de garantir la stabilité des activités économiques et le fonctionnement régulier des services essentiels.

A cet effet, un formulaire de demande de dérogation est mis à la disposition des usagers à la préfecture de Tambacounda, dans les sous-préfectures de Missirah, Koussanar, Makacolibantang et auprès des gérants de station-service.

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