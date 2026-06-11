Sénégal: Ziarra de Diaw - Plusieurs points liés à l'organisation passés en revue au cours d'un CDD

Richard-Toll — Le préfet du département de Dagana (nord), Abdoul WahabTalla, les chefs de services ainsi les membres du Comité d'organisation de la ziarra annuelle de Thierno Moussa Birane Ndiaye de Ndiaw ont passé en revue, mercredi, plusieurs points liés à tenue de cet événement religieux.

"Cette rencontre a permis d'examiner les principales préoccupations soulevées par la famille religieuse en perspective de ce grand rendez-vous de recueillement qui rassemble chaque année de nombreux fidèles venus de différentes localités du Sénégal et de la sous-région" , a indiqué l'autorité administrative.

Il s'exprimait à l'issue d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs de ce grand rassemblement religieux prévu début juillet et qui mobilise chaque année de nombreux fidèles venus de différentes localités du Sénégal et de la sous-région.

Selon le préfet, la rencontre a permis de passer en revue les principales préoccupations soulevées par la famille religieuse.

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Parmi les points abordés figure la traversée du fleuve par les pèlerins. À ce sujet, M. Talla a assuré que des dispositions seront prises pour faciliter le passage aux points officiels de franchissement.

Il a toutefois invité les pèlerins à éviter les passages clandestins afin de garantir leur sécurité.

S'agissant de l'approvisionnement en eau, les autorités administratives envisagent de solliciter l'appui de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) pour la mise à disposition de citernes, en vue d'assurer le ravitaillement des différents sites d'accueil.

Le préfet a également insisté sur les mesures de sécurité prévues pour le bon déroulement de la manifestation, précisant que le CDD a pris plusieurs engagements en matière de surveillance, de sécurisation et d'appui logistique.

"Nous n'organisons pas à la place du Comité d'organisation. Notre mission consiste à l'accompagner et à lui apporter le soutien nécessaire pour la réussite de cette manifestation religieuse", a-t-il précisé.

Il a souligné que l'organisation d'un événement d'une telle envergure requiert une vigilance accrue afin de prévenir tout risque d'incident ou d'infiltration.

A cet effet, il a estimé que la police, la gendarmerie et les services de contrôle aux frontières disposent des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le préfet s'est engagé à suivre la mise en oeuvre des engagements pris par les différents services concernés.