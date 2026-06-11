Sénégal: Saint-Louis - Les coopératives solidaires outillées pour renforcer leur accès aux financements de la microfinance

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le Fonds d'impulsion de la microfinance (FIMF) a ouvert, mercredi, à Saint-Louis (nord), un atelier de formation de trois jours destiné aux coopératives productives solidaires (CPS), dans le but de renforcer leur inclusion financière et de faciliter leur accès aux services des institutions de microfinance, a constaté l'APS.

Cette session vise à améliorer les connaissances des membres des Coopératives productives solidaires sur les mécanismes de financement proposés par les institutions de microfinance et à renforcer leurs capacités dans la préparation de dossiers conformes aux exigences de ces structures financières.

"Cet atelier vise essentiellement à renforcer l'éducation et l'inclusion financière des Coopératives productives solidaires et à consolider leurs liens avec les institutions de microfinance", a déclaré la directrice du FIMF, Ndéla Diouf lors de la cérémonie d'ouverture.

Elle a souligné que les CPS constituent un levier de transformation socio-économique fondé sur une approche intégrée articulée autour de trois dimensions complémentaires : la production solidaire, la mutualisation et l'économie sociale.

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Selon Mme Diouf, le renforcement des capacités des acteurs de ces coopératives productives solidaires demeure une condition essentielle pour améliorer leur accès à des financements adaptés.

La formation est animée par Ndeye Bineta Thiam, experte en microfinance. Elle se poursuivra jusqu'au vendredi.

À l'issue des travaux, les participants devraient disposer d'une meilleure compréhension de l'écosystème de la microfinance et être davantage outillés pour élaborer des demandes de financement répondant aux standards requis par les Institutions de microfinance, a indiqué la directrice du Fonds d'impulsion de la microfinance.

Lire l'article original sur APS.

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