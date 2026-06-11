Sénégal: Matam - Des jeunes et des femmes formés à la pérennisation de projets communautaires

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Des jeunes et des femmes de Matam (nord) ont été formés à la pérennisation de projets communautaires, dans le cadre d'un projet de la promotion de la citoyenneté active, de l'éducation civique et de l'inclusion numérique, dénommé "Civic Lab", a-t-on appris de l'une de ses initiatrices.

"La pérennisation est l'un des maillons faibles des organisations communautaires de base. On lance des initiatives et des projets, mais dans la pérennisation il y a toujours des difficultés. Nous avons pris sur nous, avec ce nouveau projet 'Civic Lab' de mettre l'accent sur ce volet pour les accompagner", a notamment déclaré Jaly Badiane, présidente de l'association "Wa Mbed mi Wax Ak".

Elle s'exprimait, mercredi, lors de l'ouverture officielle d'un atelier de renforcement de compétences civiques de deux jours dans le cadre du projet "Civic Lab Wax Ak", au profit de 25 jeunes et de femmes issus des trois départements de la région de Matam.

La gouvernance locale, le budget citoyen, les outils civic-tech, la gestion de projets communautaires et la mobilisation citoyenne ont été les thématiques abordées au cours de cet atelier.

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Selon Jaly Badiane, "Civic Lab" va accompagner les organisations communautaires de base à "penser, à réfléchir et à modéliser des projets", tout en les aidant à les dérouler et les pérenniser.

"Au-delà de savoir penser, réfléchir et résoudre des problèmes communautaires, nous sommes aussi dans l'expérimentation d'outils et de méthodologies, qui feront en sorte que ces solutions soient pérennisées dans le temps", a-t-elle soutenu.

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