Sénégal: Kolda - Les producteurs appelés à démarrer les travaux champêtres après l'installation de l'hivernage

Kolda — Le chef de la station météorologique de Kolda (sud) a invité les producteurs à entamer les travaux champêtres, assurant que l'hivernage s'est "globalement" installé dans la région, avec des volumes d'eau jugés "significatifs".

"Nous pouvons donner le feu vert aux agriculteurs pour démarrer les travaux champêtres", a déclaré Abdoul Aziz Pouye dans un entretien accordé à l'APS, soulignant que les pluies enregistrées ces derniers jours confirment le démarrage effectif de la saison.

"Globalement, l'hivernage s'est installé dans la région de Kolda, particulièrement de l'est vers l'ouest. Bien que quelques rares localités, comme Bourouko, attendent encore une couverture totale, la majeure partie de la région a déjà reçu des volumes d'eau significatifs", a confié M. Pouye.

Il a précisé que les hauteurs de pluie prélevées dépassent fréquemment le seuil des 20 millimètres, atteignant même 60 millimètres à Médina Yoro Foula, lors des récentes collectes.

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Du côté oriental, notamment à Bagadadji et Dabo, la saison a débuté plus tôt, avec des cumuls pluviométriques notables enregistrés dès le 22 mai. Après une brève accalmie observée au début du mois, la reprise des pluies constatée depuis le 8 juin marque, selon lui, le signal tant attendu par le monde rural.

Face à la régularité et à l'abondance des premières précipitations, le chef de la station météorologique estime que toutes les conditions sont désormais réunies pour le démarrage de la campagne agricole dans la région.

Interrogé sur les perspectives globales de cet hivernage, Abdoul Aziz Pouye s'est voulu rassurant, affirmant que les conditions observées augurent d'une bonne saison favorable.

"Les dernières mises à jour des modèles météorologiques indiquent une pluviométrie conforme à la moyenne pour la région de Kolda. Les cumuls saisonniers devraient atteindre les 1 200 millimètres, ce qui correspond aux normales climatiques de la zone", a expliqué M. Pouye.

Malgré ces perspectives agricoles favorables, il appelle la population à la plus grande prudence face aux risques de foudroiement. Un jeune homme âgé de 20 ans a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été frappé par la foudre.

Le spécialiste rappelle que la région de Kolda est coutumière de pluies intenses accompagnées d'orages violents, exhortant les populations à suivre régulièrement les bulletins météorologiques quotidiens et à adopter des comportements sécuritaires.

"Il convient d'éviter les déplacements lors du passage des lignes de grains, de ne pas s'abriter sous les arbres et de s'éloigner des structures surélevées, telles que les mâts et les pylônes qui attirent la foudre", a-t-il alerté.

Il préconise également de s'informer sur la disponibilité et l'installation de paratonnerres dans les zones à risques afin de protéger les populations, les animaux et les habitations.