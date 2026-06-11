Sénégal: Louga - Les autorités mobilisées pour assurer le bon déroulement des examens du CFEE et du BFEM

Louga — Les autorités administratives, éducatives et territoriales du département de Louga (nord) ont réaffirmé, mercredi, leur engagement à assurer le bon déroulement des examens du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), lors d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs de ces évaluations de l'année académique 2025-2026.

"Le département de Louga compte cette année 44 centres d'examen pour le CFEE, avec 7 141 candidats, tandis que le BFEM sera organisé dans 28 centres, dont huit centres secondaires, pour un effectif de 3 929 candidats", a déclaré l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Louga, Bira Gaye Diongue.

Il s'exprimait au sortir de ce CRD en présence des maires, directeurs d'école, chefs d'établissement et collaborateurs de l'Inspection de l'éducation et de la formation.

L'adjoint au préfet du département de Louga, Ousmane Thioub qui a présidé la rencontre, a insisté sur la nécessité de réunir toutes les conditions favorables à la tenue d'examens "dans un climat de sécurité, de sérénité et de transparence".

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Il a assuré que les forces de défense et de sécurité ont déjà pris les dispositions nécessaires pour garantir la sécurisation de l'ensemble des centres d'examen, aussi bien dans les zones couvertes par la Police que par la Gendarmerie.

"La sécurité est au début et à la fin de tout", a-t-il souligné, saluant également l'engagement des collectivités territoriales et des autres services impliqués dans l'organisation des examens.

Parmi les principales recommandations formulées au cours de la réunion figure la mise à disposition, dans chaque centre d'examen, d'équipements tels que des photocopieuses, des imprimantes ainsi que des consommables informatiques.

Représentant le maire de Louga, l'adjoint au maire Ismaïla Mbengue Fall a réaffirmé l'engagement de la commune à accompagner l'IEF dans la préparation de ces examens.

"Ce sont nos enfants qui seront évalués. En tant que collectivité territoriale, nous devons apporter notre contribution à la réussite de cet événement", a-t-il déclaré.

Il a annoncé que la municipalité compte participer à la prise en charge de certaines dépenses liées à l'organisation, notamment l'acquisition de rames de papier, les travaux de reproduction des documents et l'accueil des surveillants appelés à séjourner à Louga durant les examens.

Les épreuves du CFEE sont prévues les 17 et 18 juin prochains, tandis que celles du BFEM se dérouleront à partir du 14 juillet 2026.

Les différents intervenants ont exprimé leur confiance quant au bon déroulement de ces examens grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés.