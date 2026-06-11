Afrique de l'Ouest: Un chercheur appelle à tirer profit du 'patrimoine exceptionnel' du Sahel

Dakar — Le directeur du Centre de suivi écologique, Cheikh Mbow, a souligné mercredi à Dakar la nécessité pour les décideurs, les chercheurs et les communautés à davantage tirer profit du "patrimoine exceptionnel" du Sahel.

"Nous devons mettre l'accent sur les opportunités qu'offre le Sahel. Quand on regarde le Sahel, les gens voient une catastrophe, une calamité, mais je vois une opportunité. Le Sahel est bien doté en ressources. Ces ressources en sol, en eau, de même que les ressources humaines, constituent un patrimoine exceptionnel favorisant la production de biens et services pour les communautés", a-t-il indiqué.

Il intervenait à l'ouverture du Conseil scientifique du pôle pastoralisme et zones Sèches (PPZS), une structure dont Cheikh Mbow dirige le conseil d'administration.

Il s'agit d'un dispositif de recherche et d'enseignement présenté comme un cadre de référence pour la production de connaissances, l'innovation scientifique, le renforcement des capacités et l'appui aux politiques publiques sur les systèmes pastoraux et agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest.

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M. Mbow a ainsi invité les acteurs et décideurs à mettre l'accent sur les opportunités qu'offre le Sahel pour le bénéfice des communautés.

Il est d'avis que le pastoralisme mérite une bien meilleure attention particulière, compte tenu de sa capacité à fournir de la viande et à importer des produits animaux.

Il a assuré que depuis bientôt 30 ans, le PPPZ avait montré que ces zones sèches sont le terrain de profondes mutations. "Et ces mutations entraînent la dégradation des terres", a-t-il fait observer.

Le Conseil scientifique 2026 vise à dresser un bilan analytique et critique du programme scientifique 2022-2025 et à construire collectivement les orientations du futur programme scientifique 2026-2029.

"Cette session se veut un espace de dialogue, de réflexion stratégique et de concertation entre chercheurs, institutions partenaires, organisations professionnelles pastorales, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, acteurs du développement et décideurs publics", indique un document remis aux participants.