Sénégal: Plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur la santé numérique

Dakar — La coalition sénégalaise Transform Health a appelé, mercredi, à l'accélération du processus d'adoption du projet de loi sur la santé numérique, soulignant qu'un cadre juridique adapté aux mutations technologiques est indispensable pour améliorer la gestion des données sanitaires et renforcer l'accès des populations aux services de santé.

"Depuis la mise en place de notre coalition, nous avons oeuvré à rassembler l'État, les parlementaires, les décideurs, la société civile et les communautés autour de la nécessité de disposer d'un cadre juridique pour une meilleure prise en compte des données de santé", a déclaré Abdou Aziz Mandiang, chargé de projet à Enda Santé.

Prenant part à l'assemblée générale ordinaire de Transform Health, à Dakar, qui a réuni plus d'une trentaine d'organisations, il a souligné que l'adoption de cette loi permettrait d'accompagner les initiatives de digitalisation déjà engagées par les autorités, notamment à travers la mise en place d'un "dossier patient" accessible aux usagers et aux prestataires de santé.

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La coalition Transform Health, créée le 25 août 2023 avec une vingtaine d'organisations, regroupe aujourd'hui plus de trente-cinq structures engagées dans le plaidoyer pour la digitalisation du système de santé. Elle intervient dans 14 régions du Sénégal.

La mission de cette coalition est de travailler avec des acteurs et des partenaires de la société civile, des secteurs privé et public, pour renforcer les actions et politiques pour une digitalisation du système de santé et la gouvernance des données sanitaires au niveau national.

Selon M. Mandiang il est donc important d'intégrer pleinement le secteur de la santé dans l'agenda national de transformation numérique afin d'éviter que les objectifs de sécurité sanitaire et de couverture sanitaire universelle soient compromis.

C'est pourquoi, la coalition a déjà entamé des échanges avec les parlementaires afin de les sensibiliser à l'importance du projet de loi, actuellement en examen au niveau du Secrétariat général du gouvernement., a-t-il fait savoir.

Dans cette dynamique, elle est en train de porter le plaidoyer pour le vote du projet de loi sur la santé numérique, et de poursuivre le processus d'information continue des acteurs et parties prenantes sur la coalition nationale Transform Health.

"Nous espérons que les autorités accéléreront la cadence pour que ce texte, dont l'utilité pour les communautés est reconnue, puisse produire rapidement ses effets", a souhaité M. Mandiang, réitérant l'engagement de la coalition à accompagner l'État dans la promotion de la santé numérique au Sénégal.

Malgré plusieurs activités menées, notamment l'élaboration d'un plan stratégique et du plan d'action 2023-2025 entre autres, il n'a pas manqué de soulever les principaux défis portant sur l'adoption d'un cadre réglementaire et la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé numérique.