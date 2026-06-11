Afrique de l'Ouest: Comment le Togo résiste à l'extrémisme violent

11 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil et Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo, a participé le 9 juin au Forum sur les fragilités organisé par la BM, consacré aux leçons tirées de la crise au Sahel.

Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil et Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo, a participé le 9 juin en visio au Forum sur les fragilités organisé par la BM, consacré aux leçons tirées de la crise au Sahel.

Face à des panélistes de haut niveau, dont le vice-président de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, elle a présenté la stratégie togolaise à trois volets pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

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Le premier volet est préventif, reposant sur un Comité interministériel et un mécanisme d'alerte précoce. Le deuxième est militaire, à travers l'opération « Koundjoaré » dans le nord du pays. Le troisième vise le renforcement de la résilience socio-économique, notamment via le programme PURS et le projet COSO, qui a permis la réalisation de plus de 830 infrastructures communautaires bénéficiant à plus de 545 000 habitants dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'eau et l'énergie.

« La situation au Sahel nous enseigne que les crises naissent de l'accumulation de vulnérabilités : pauvreté, exclusion sociale, déficit de services publics et perte de confiance envers l'État », a-t-elle souligné, rappelant que là où l'État est absent, les groupes extrémistes s'enracinent.

La prévention est aujourd'hui l'investissement le plus rentable pour préserver durablement la paix et le développement.

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