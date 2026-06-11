Soudan: Ibrahim Jaber préside une réunion sur la situation économique

Le lieutenant-général Ibrahim Jaber, membre du Conseil de souveraineté transitoire, a présidé une réunion consacrée aux fluctuations du taux de change de la livre soudanaise par rapport aux devises étrangères et à leur impact sur l'économie nationale.

La réunion a porté sur un ensemble de mesures et de procédures économiques visant à relever les défis actuels du marché monétaire, afin de renforcer la stabilité économique du pays.

La réunion a émis une série de directives et de décisions à l'intention du ministère des Finances, du ministère de l'Énergie et du Pétrole et de la Banque centrale du Soudan, toutes visant à contrôler et à stabiliser le taux de change, à soutenir la stabilité des marchés et à améliorer la performance globale de l'économie nationale.

Il convient de noter que le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, le directeur de la Société des ports maritimes et le directeur de la Sécurité économique ont participé à cette réunion.