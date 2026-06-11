Soudan: Ibrahim Jaber préside une réunion sur la situation économique

10 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le lieutenant-général Ibrahim Jaber, membre du Conseil de souveraineté transitoire, a présidé une réunion consacrée aux fluctuations du taux de change de la livre soudanaise par rapport aux devises étrangères et à leur impact sur l'économie nationale.

La réunion a porté sur un ensemble de mesures et de procédures économiques visant à relever les défis actuels du marché monétaire, afin de renforcer la stabilité économique du pays.

La réunion a émis une série de directives et de décisions à l'intention du ministère des Finances, du ministère de l'Énergie et du Pétrole et de la Banque centrale du Soudan, toutes visant à contrôler et à stabiliser le taux de change, à soutenir la stabilité des marchés et à améliorer la performance globale de l'économie nationale.

Il convient de noter que le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, le directeur de la Société des ports maritimes et le directeur de la Sécurité économique ont participé à cette réunion.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.