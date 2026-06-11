Soudan: Le pemier ministre rend visite au au professeur Ali Shomo

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement à honorer les personnalités nationales ayant apporté une contribution exceptionnelle à la nation et à la société, le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rendu une visite de courtoisie au professeur Ali Shumo, figure emblématique des médias, à son domicile de Bahri, suite à son retour au pays.

Il était accompagné du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdullah Mohammed, du ministre des Mines, Nour Al-Daim Taha, et du ministre de l'Éducation nationale, le Dr Al-Tohami Al-Zein Hajar.

Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au professeur Ali Shumo, saluant son patriotisme reconnu et sa contribution remarquable à la promotion et au développement des médias au Soudan.

Le professeur Ali Shumo salué la visite du Premier ministre et de sa délégation, soulignant que cette visite l'avait particulièrement marqué.