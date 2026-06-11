Soudan: Conseil national pour la protection de l'enfance - 71 % des enfants soudanais en grand danger

Le Dr Abdul Gadir Abdullah Abu, secrétaire général du Conseil national pour la protection de l'enfance, a confirmé que les statistiques indiquent que 71 % des enfants soudanais sont en grand danger en raison du conflit qui ravage le pays.

Dans une déclaration à la (SUNA), il a expliqué que ce risque englobe le travail des enfants (14 %), le recrutement d'enfants (10 %), le manque de soins parentaux (2 %) et la privation d'éducation, qui représente l'aspect le plus grave du système de cohésion familiale et exige une action résolue et un examen approfondi.

Il a souligné le rôle essentiel que joue le Conseil dans la protection de l'enfance grâce à un plan intégré comprenant un système de services incluant la prise en charge, la sécurité sociale, la non-discrimination et des solutions alternatives pour les enfants les plus vulnérables, dans le but d'assurer une couverture sociale complète.