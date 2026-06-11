Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 11 juin 2026

revue de presse

Football : L’Afrique prête à vibrer pour la Coupe du monde 2026 et ses dix représentants

La Coupe du monde 2026 masculine de football se déroule du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

De l’Afrique du Sud – qui dispute le match d’ouverture ce jeudi à 19h TU face aux Mexicains – aux quatre pays d’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie), en passant par le néophyte cap-verdien, les revenants congolais de RDC ou les Ouest-Africains de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Sénégal, c’est tout un continent qui attend cette première édition de l’histoire à 48 équipes.

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Trois pays hôtes, 38 jours de compétition, 48 équipes, 104 matches : le Mondial de football de la démesure, la Coupe du monde 2026 de la Fifa, débute ce 11 juin à Mexico à 19h TU avec la rencontre entre le Mexique – qui accueille le tournoi avec les États-Unis et le Canada – et l’Afrique du Sud, l’un des dix représentants africains. Des Sud-Africains qui avaient déjà ouvert le bal, lors de l’édition 2010 sur leur terre, face à ce même adversaire avec, à la clé un nul 1-1. (Source RFI)

La Côte d’Ivoire corse son dispositif sur le blanchiment

La Côte d’Ivoire accélère sa stratégie pour sortir de la « liste grise » du Groupe d’Action Financière (GAFI), où elle est inscrite depuis octobre 2024. Ce mercredi 10 juin 2026, le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier, Jean Claude Aboya, a dressé un bilan offensif du dispositif national, marqué par l’ouverture de plus de 1 000 dossiers de blanchiments de capitaux.

Pour traquer efficacement l’argent « sale » issu de la corruption, du trafic de drogue ou des détournements de fonds, ce tribunal spécialisé s’appuie désormais sur un levier juridique majeur : le blanchiment de capitaux autonomes.

Selon le procureur, le blanchiment de capitaux consiste à faire passer l’argent « sale » dans le circuit normal de l’économie pour lui donner une apparence « propre », légale, afin que son utilisation soit au-delà de tout soupçon raisonnable. (Source Apanews)

Coltan de RDC : Une enquête accuse le Rwanda de blanchir des minerais issus des zones contrôlées par le M23

Selon un rapport de l'ONG Global Witness, des centaines de tonnes de coltan extraites dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) sous le contrôle du groupe armé M23 auraient été exportées illégalement via le Rwanda avant d'intégrer les chaînes d'approvisionnement de l'industrie électronique mondiale.

Le groupe armé M23, qui contrôle depuis avril 2024 la cité minière de Rubaya dans l'est de la RDC, tirerait d'importants revenus de l'exploitation et du commerce du coltan. D'après les experts de l'ONU cités par Global Witness, environ 120 tonnes de ce minerai stratégique auraient été exportées chaque mois vers le Rwanda entre mai et octobre 2024.

Rubaya représenterait à elle seule près de 15 % de la production mondiale de coltan, un minerai essentiel à la fabrication des composants électroniques. (Source Africa Radio)

Afrique centrale : L’arc des vulnérabilités s’élargit

Entre guerre au Soudan, menace terroriste, pressions humanitaires et fragilités institutionnelles, l’Afrique centrale fait face à une convergence inédite de risques sécuritaires.

L’Afrique centrale traverse une phase de forte turbulence géopolitique. Dans son dernier exposé devant le Conseil de sécurité des Nations unies, la secrétaire générale adjointe pour l’Afrique, Martha Pobee, a dressé un constat préoccupant : malgré certaines avancées institutionnelles et électorales, la sous-région demeure confrontée à une accumulation de crises qui menacent sa stabilité à moyen terme.

Cette situation traduit une réalité désormais bien connue des stratèges : les conflits contemporains ne restent plus confinés à leurs frontières d’origine. Ils produisent des effets de contagion qui redessinent progressivement les équilibres régionaux. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Biennale de Dakar 2026 : Le Président Félix Tshisekedi à l’honneur de la 16e édition

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la République démocratique du Congo (RDC) sont à l’honneur de l’art africain contemporain lors de la 16e édition de la Biennale de Dakar 2026, prévue au mois de novembre, avec la participation de 158 pays.

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la République démocratique du Congo (RDC) seront à l’honneur de l’art africain contemporain lors de la Biennale de Dakar 2026, événement culturel majeur de l’art africain contemporain.

Prévue du 19 novembre au 19 décembre, sous le haut patronage du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la République démocratique du Congo, à travers Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été conviée à participer à cet événement culturel majeur en qualité d’invitée d’honneur. (Source Le Soleil)

Ile Maurice : L'État condamné à payer Rs 1 million de dommages

Plus de onze ans après son arrestation très médiatisée, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rundheersing Bheenick, obtient gain de cause devant la Cour suprême. Dans un jugement rendu le 9 juin 2026, le juge M.I. Maghooa a condamné l'État à lui verser Rs 1 million de dommages, avec intérêts, après avoir conclu que certaines actions de la police constituaient des «fautes lourdes». Rundheersing Bheenick réclamait initialement Rs 50 millions pour le préjudice subi.

L'affaire remonte à février 2015, quelques semaines après la révocation de Rundheersing Bheenick de son poste de gouverneur de la Banque de Maurice, intervenue le 26 décembre 2014. Après son départ, plusieurs documents de son bureau avaient été transférés à son domicile dans l'attente d'un processus formel de remise des dossiers à son successeur. (Source L’Express.mu)

Niger : Un accord de paix entre agriculteurs et éleveurs

L'accord concerne l'exploitation de la vallée du Goulbi de Maradi, après plusieurs années d'affrontements meurtriers qui ont endeuillé de nombreuses familles.

À Maradi, dans le sud du Niger, la commune rurale de Sarkin Yamma, dans le département de Madarounfa, a servi de cadre, ce mardi 9 juin, à la cérémonie de signature d'un accord de consolidation de la paix et de prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs, en ce qui concerne l'exploitation de la vallée du Goulbi de Maradi.

La signature de cet accord est l'aboutissement de huit mois de discussions conduites par le Centre pour le dialogue humanitaire. Ces engagements concernent les communautés peule, touarègue et haoussa des communes de Safao, Sarkin Yamma, Tibiri, ainsi que les arrondissements communaux 1, 2 et 3 de Maradi. Ils interviennent après plusieurs années d'affrontements meurtriers qui ont endeuillé de nombreuses familles. (Source Deutsche Welle)

Madagascar – Union européenne - Un nouveau cadre de partenariat sur les rails

Le partenariat économique de Madagascar et d’autres îles de l’océan Indien avec l’Union européenne franchit une nouvelle étape. La conclusion des négociations sur un accord de partenariat renforcé a été officialisée hier.

Le dénouement. Après sept années de négociations, les négociations sur un Accord de partenariat économique (APE) renforcé entre l’Union européenne (UE) et Madagascar, les Comores, l’île Maurice et les Seychelles, arrivent à terme. La fin des discussions a été officialisée durant une cérémonie qui s’est tenue à l’île Maurice, hier.

Finalement désigné sous l’appellation d’APE renforcé, cet acte est le premier du genre entre l’UE et ses partenaires en Afrique subsaharienne. L’étape d’hier est l’aboutissement d’un processus engagé en 2019. L’objectif étant d’aller au-delà d’un accord qui, jusqu’ici, était axé principalement sur le commerce des marchandises et la coopération au développement. Le nouveau dispositif intègre dorénavant les services, les investissements et le commerce numérique, entre autres. (Source L’Express de Madagascar)

Togo : Nouvelle opération financière pour alimenter le budget de l'État

Le Togo s'apprête à lancer vendredi une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d'Obligations assimilables du Trésor (OAT) sur le marché des titres publics de l'UMOA, avec pour objectif de lever 35 milliards de Fcfa, annonce La Nouvelle Tribune.

Cette opération sur le marché financier régional témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature togolaise, après le succès de la précédente émission qui avait enregistré un taux de couverture de près de 373%. (Source Togonews)

De Libreville au Met Gala, la Gabonaise Opiangah peint la femme noire

L'artiste gabonaise Naila Opiangah, dont les peintures représentant des nus féminins noirs ont été exposées au Met Gala, estime que les artistes ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de l'avenir de l'Afrique.

« Quand on parle du développement de l'Afrique, il faut aussi réfléchir à la manière dont nous préservons notre identité », a-t-elle déclaré à l'AFP depuis son atelier en bord de mer à Accra, au Ghana, où elle réside lorsqu'elle n'est pas à New York.

Sa propre réflexion sur l'identité transparaît dans ses représentations de femmes noires nues — un mélange de figuratif et d'abstrait — peintes dans des tons sobres de brun, de vert et de bleu discret. (Source Africanews)