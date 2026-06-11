Algérie: L'amiral Wikoff, commandant des forces conjointes de l'Otan, s'est rendu à Alger

Alors que les relations militaires entre l'Algérie et les États-Unis connaissent un approfondissement depuis quelques mois, l'amiral américain George Wikoff, qui est aussi le commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique, s'est entretenu à Alger avec le général Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'armée algérienne et ministre délégué à la Défense. Ensemble, ils ont notamment fait le point sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays.

Les visites à Alger de responsables américains de haut niveau se multiplient. Après le chef de l'Africom en avril dernier, le commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique, l'amiral américain George Wikoff, qui est aussi le commandant des forces conjointes de l'Otan, s'est à son tour rendu dans la capitale algérienne, mardi 9 juin.

Sur place, celui-ci a notamment rencontré le chef d'état-major de l'armée algérienne et ministre délégué à la Défense, le général Saïd Chanegriha. Selon un communiqué publié à l'issue de l'entrevue, les deux parties ont « examiné l'état de la coopération militaire entre les deux pays et échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun », d'ordre sécuritaires et stratégiques, affirme le ministère.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'amiral Wikoff a également exprimé son souhait de renforcer les relations militaires entre Alger et Washington, louant au passage la coopération des forces algériennes pour assurer la sécurité dans l'ouest de la Méditerranée. De son côté, le général Chanegriha s'est félicité des liens en matière de défense entre les deux pays qui connaissent selon lui « une nouvelle dynamique ».

Les relations militaires américano-algériennes en plein essor

Les relations militaires entre l'Algérie et les États-Unis se sont accélérées ces derniers mois, notamment depuis la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération militaire entre les deux pays en janvier 2025. Cette démarche s'inscrit en « droite ligne de la volonté des deux pays de construire un partenariat stratégique, fondé sur le respect mutuel et au service des intérêts communs », a déclaré Saïd Chanegriha.

L'Algérie s'est également rapprochée des Etats-Unis en adoptant une nouvelle doctrine qui consiste à diversifier ses partenaires économiques et militaires et à consolider ses relations avec différents États - même si le pays « demeure profondément attaché au principe de non-alignement, à son indépendance et à sa souveraineté décisionnelle », a rappelé le chef d'état-major algérien devant son invité et sa délégation.