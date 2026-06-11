Tunisie: Glissements de terrain à Sidi Bou Saïd - Les études techniques entrent dans une phase décisive

Le gouvernement tunisien accélère la mise en oeuvre du projet de protection de la colline de Sidi Bou Saïd contre les glissements de terrain, un chantier classé parmi les grands projets publics prioritaires de l'État.

Réuni mercredi 10 juin 2026 à l'occasion d'une séance du comité de pilotage du projet, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat ainsi que ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a insisté sur la nécessité de respecter le calendrier fixé et de mobiliser l'ensemble des moyens techniques et logistiques afin d'entamer les travaux dans les prochaines semaines.

La réunion s'est tenue en présence du chef de cabinet et de plusieurs responsables concernés par ce dossier stratégique, lancé dans le cadre de la décision de la cheffe du gouvernement n°11 du 26 janvier 2026. Ce texte confie au ministère de l'Équipement et de l'Habitat le suivi des études et des travaux relatifs à la sécurisation de la colline, dans le cadre du programme national de protection des zones urbaines, du littoral et des infrastructures.

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Les participants ont examiné l'état d'avancement de la première phase des études techniques. Celle-ci porte principalement sur le diagnostic de la situation actuelle de la colline et la collecte des données scientifiques nécessaires à l'élaboration des solutions de protection adaptées.

Dans ce cadre, une convention a été signée avec le Centre national de télédétection pour la réalisation des travaux topographiques et des relevés aériens nécessaires au projet. Une autre convention a également été conclue avec l'Office national des mines pour l'élaboration de cartes géologiques et géophysiques permettant d'identifier les zones les plus exposées aux risques de glissements de terrain et de définir les priorités d'intervention urgente.

Selon Slah Zouari, ce projet revêt une importance majeure en raison de son rôle dans la protection des habitants, des infrastructures et des biens contre les risques géologiques qui menacent la région.

Le ministre a en outre souligné la valeur historique, culturelle et architecturale de Sidi Bou Saïd, affirmant que la préservation de la colline s'inscrit dans une démarche de sauvegarde durable de ce patrimoine national emblématique et de ses composantes naturelles et urbaines pour les générations futures.