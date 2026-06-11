Madagascar: Insécurité - Les attaques à main armée reviennent en force à Toliara

Dans la nuit d'avant-hier, une mère de famille a été attaquée chez elle à Andaboly par quinze individus armés. Elle était seule avec son enfant et son aide-ménagère, son mari et son fils étaient à un événement funéraire cette nuit-là. Les bandits auraient forcé la mère de famille à sortir l'argent qu'elle aurait eu l'après-midi même. Rétorquant qu'elle ne dispose pas de l'argent en question, les bandits l'ont blessée, elle et son aide-ménagère, grièvement blessée car frappée par une crosse de fusil. N'ayant pas obtenu d'argent, les bandits ont pris des objets de valeur, des bijoux, ordinateurs et téléphones.

Dans le fokontany d'Antsokobory, une famille a également été attaquée par quinze individus. C'était au milieu du mois dernier. La famille attaquée tient une épicerie et, vers une heure du matin, les bandits ont défoncé le portail et la porte. Ils ont exigé de l'argent que le père de famille, un pasteur, aurait obtenu le jour même. « Vous avez obtenu beaucoup d'argent caché dans un sac de riz, donnez-le nous tout de suite », leur a dit un des bandits.

L'argent en question n'existant pas, les bandits ont tabassé le père et la mère de famille, le fils aîné et un autre parent dans la maison. Le pasteur a été hospitalisé à l'hôpital Be de Tanambao pendant trois jours suite à ses blessures.

Sur la route entre Ambohimahavelona et Toliara, un véhicule a été attaqué. Près de six millions d'ariary ont été dérobés. C'était hier matin aux aurores.

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